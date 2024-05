Uha, uha!

Et vanvittig intenst københavnsk drama endte 3-1 til FC København på Brøndby Stadion, og dermed er de forsvarende mestre nyt førerhold, mens Brøndby viftes ned på andenpladsen, før de resterende kampe i runden.

Det var Nicolai Vallys, der bragte Brøndby IF på 1-0 i første halvleg med en forrygende kasse, men selv om de var i knæ, reducerede FCK pludselig inden pausen til 1-1 - og Elyounoussi gjorde så det helt onde ved værterne med en blændende 2-1-scoring i anden halvleg, før et Diks-straffespark lukkede og slukkede til 3-1.

Herunder får du B.T.s karakterer fra opgøret - og vi zoomer ind på hvert holds bedste og dårligste spiller.

Nicolai var piloten på det her Brøndby-mandskab, og han gjorde alt for at styre sine passagerer på guldkurs.

Han dækkede op med afleveringer, driblinger og en 1-0-scoring fra første klasse, men i de afgørende momenter fandt holdkammeraterne sig i stedet til rette på monkeyclass, og derfor var Vallys' anstrengelser forgæves.

Han kan dog glæde sig over, at landstræner Kasper Hjulmand havde sneget sig til et sæde på Brøndby Stadion og så Vallys' bejlen til en plads i EM-truppen.

Hold nu kjeften, en kasse Mo'!

Det som Elyounoussi leverede ved den 2-1-scoring var topmålet af norsk arrogance - og han beviste - igen, igen - hvorfor han er alle sine mange lønkroner værd.

Efter en kamp, hvor han havde skældt ud og raset over sine holdkammeraters sløsethed, tog nordmanden ansvaret i sin egen hånd, da Mattsson spillede ham flot fri i anden halvleg.

Med et arrogant overskud kørte han rundt med sin oppasser, inden han på den mest overlegne vis chippede bolden i det lange hjørne til 2-1 og sendte FCK på førstepladsen, og slog en fed streg under, hvor vigtige FCKs individualister bliver i det her guldræs.

Samuraisværdet var rustet - og Suzukien løbet tør for benzin. Han virkede til at køre på dampene i en kamp, hvor den japanske Brøndby-darling slet ikke ramte sit niveau.

Han virkede ukoncentreret i flere afgørende momenter, og blandt andet fik han alle på nakken, da han mistede overblikket og misbrugte en enorm mulighed for at spille en holdkammerat fri foran målet.

I stedet hamrede han bolden mod en FCK'er, ligesom han oftest hamrede hovedet mod muren i dag.

Skulle man gætte på, hvem der i dagens kamp var med landsholdet senest, så havde man ikke budt på Jelert.

En sløj start på kampen blev endnu værre for den ivrige back, da han så et gyseligt genfærd fra det seneste derby, hvor han også blev skurken - for på klodset vis var han millimeter fra at begå et straffespark med godt et kvarter igen.

Et VAR-tjek reddede dog Jelert fra en ny og afgørende bommert, for dommeren ændrede til et frispark udenfor feltet, som Brøndby ikke udnyttede. Ikke desto mindre kom Jelert ikke tættere på EM med denne kamp.

Brøndby IF - 3-4-3

Patrick Pentz 3

Jordi Vanlerberghe 3 (ud 66)

Rasmus Lauritsen 2

Jacob Rasmussen 3

Sean Klaiber 4 (ud 44)

Josip Radosevic 4

Daniel Wass 4

Marko Divkovic 3

Yuito Suzuki 2

Ohi Omoijuanfo 4 (ud 66)

Nicolai Vallys 5

---

Sebastian Sebulonsen 3 (ind 44)

Filip Bundgaard 3 (ind 66)

Kevin Tshiembe 2 (ind 66) (udvist efter 90)

Mathias Greve UB (ind 84)

Noah Nartey UB (ind 85)

FC København - 3-4-3

Kamil Grabara 3

Denis Vavro 4

Kevin Diks 5

Scott McKenna 3

Peter Ankersen 3

Magnus Mattsson 4

William Clem 4

Elias Jelert 2

Mohamed Elyounoussi 5

Orri Oskarsson 3

Elias Achouri 4 (ud 71)

---

Jordan Larsson UB (ind 71)

Rasmus Falk UB (ind 78)

Birger Meling UB (ind 85)

Lukas Lerager UB (ind 85)

Viktor Claesson UB (ind 86)