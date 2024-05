Når Uno-X onsdag fejrer åbningen af en tankstation i Hasselager i Østjylland, fejrer selskabet det med en højst usædvanlig rabat.

Man sænker nemlig prisen på brændstof på stationen med en krone onsdag eftermiddag i tidsrummet mellem klokken 15.00 og 18.00.

Og mon ikke det vil kunne give anledning til lidt trafikkaos omkring stationen.

Sådan et prisudsving er i hvert fald absolut usædvanligt, konstaterer Ilyas Dogru, som er forbrugerøkonom hos FDM, over for B.T.

»Der er efterhånden kun tre situationer, hvor priserne på brændstof adskiller sig fra resten af markedet,« siger han.

»Det er, når der åbner en ny station, som kører med tilbud. Det er ved tankstationer ved motorvejen, hvor prisen nogle steder er markant højere,« forklarer Ilyas Dogru.

Den tredje forskel – som altid er på 10 øre – ligger i prisen mellem bemandede og ubemandede tankstationer.

»Ellers er prisen den samme fra Gedser til Skagen, og den rykker sig ikke. Den bliver justeret hver dag klokken 11.00, og det er altid til den samme pris i hele landet,« siger Ilyas Dogru.

Både den daglige praksis og det resultat, at selskaberne lander på samme pris, undrer både FDM og mange danskere, fortæller han.

»Danskerne har været vant til, at prisen ændrede sig i løbet af dagen, og at der kunne opstå lokale priskrige,« siger Ilyas Dogru.

Og det er der mange, der henvender sig til FDM omkring.

»Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lavede en grundig undersøgelse af mulige overtrædelser af konkurrenceloven i 2022, og de kom frem til, at der ikke var sket noget ulovligt,« siger Ilyas Dogru.

»Men vi noterer os, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen meldte ud, at de ville fortsætte med at holde øje med markedet, så det forventer vi, at de gør,« tilføjer han.

Dengang skrev styrelsen i sin afgørelse, at det kunne synes påfaldende, når priserne var ens hos alle brændstofselskaber.

»Vi har dog ikke konstateret overtrædelser af konkurrenceloven i form af aftaler eller lignende mellem selskaberne,« lød det blandt andet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

»Derimod ser det ud til, at et markant fald i efterspørgslen efter benzin og autodiesel i perioden efter marts 2020 har medført mindre priskonkurrence mellem tankstationerne,« konkluderede man desuden.

Og den formulering bider Ilyas Dogru i dag mærke i.

»Vi kan konstatere, at selv om efterspørgslen efter brændstof er højere, er der ikke er sket en ændring i de to år, der er gået, og dermed skulle man måske fra styrelsens side se på, om ikke det var værd at skærpe tilsynet eller helt at genoptage undersøgelsen,« siger han.

Ilyas Dogru peger samtidig på, at nogle af de samme aktører på brændstofmarkedet godt kan operere med både lokale og svingende priser på lynladning til elbiler fra dag til dag.

»De vil sige, at de på brændstof kører med faste lave priser, mens der på strøm til bilen er tale om en justering af priserne efter markedet,« siger Ilyas Dogru.

Ud over den midlertidige rabat på brændstof tilbyder Uno-X halv pris i 14 dage på bilvask – og gratis kaffe – på stationen på Hovedvejen 6 i Hasselager, hvor der tidligere lå en Shell-station.

