Om en måneds tid spiller Danmark sin første kamp ved EM.

Og der kan man håbe, at landets bedste angriber, Rasmus Højlund, igen har fundet målformen, der har bragt ham så langt - for lige nu er den der ikke.

De engelske medier er dybt bekymrede for Manchester United-angriberen, der oplever måltørke for det skrantende storhold, der søndag tabte 1-0 til Arsenal.

Hos verdens førende fodboldmedie, The Athletic, gives skylden til dels til holdkammeraterne, der skal servicere Højlund, men de har bemærket, at han er begyndt at ryste de få gange, han så får bolden.

Rasmus Højlund har kun scoret en gang siden februar.

»Hans form er en bekymring,« konstaterer de tørt ved samme lejlighed.

Alarmklokkerne ringer også andre steder.

»Før kampen stod han på 14 mål i 39 optrædener, hvilket er meget gennemsnitligt for en United-frontangriber. Det 15. mål kunne være kommet, hvis han ikke gled tidligt i kampen. Herefter blev han isoleret,« skriver respekterede The Guardian.

»Ikke hans egen skyld, men 'levede kun af restemad' oppe foran,« lyder det malerisk fra The Independent.

»Missede en stor chance tidligt, da han mistede fodfæstet, og derefter var det en anonym omgang fra hans side,« vurderer The Standard, der giver Højlunds den næstværste karakter på United-holdet.

Hos lokalmediet Manchester Evening News virker det til, at man har set sig sure på Rasmus Højlund. Deres chef for Manchester United-dækningen Samuel Luckhurst kritiserede ham for at være ufokuseret op til 4-0-nederlaget, og også denne gang lod han hammeren falde over Højlund.

»Hans værste formdyk på det værst tænkelige tidspunkt fortsætter. Skulle være skiftet ud tidligere,« skriver de og giver ham den dårligst karakter af alle United-spillerne.