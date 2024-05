Det er efterhånden længe siden, at stemningen i toppen det britiske kongehus har været god.

Og den gode stemning kommer næppe tilbage foreløbig, især ikke efter prins William i denne uge fik en ny titel. En titel, der ellers tilhørte en anden britisk prins.

Prins William blev nemlig af sin far Kong Charles udnævnt til oberst for flyvevåbnet i denne uge. Colonel-in-chief of the Army Air Corp – hedder titlen på engelsk.

Problemet er bare, at titlen oprindeligt var prins Harrys, der blandt andet var udstationeret i Afghanistan med flyvevåbnet.

Noget tyder på, at Harry ikke tog nyheden helt så pænt.

Det skriver The Mirror.

Det engelske medie har nemlig talt med en kongehusekspert, der fortæller, at prins Harry angiveligt skulle være brudt ud i tårer, da han fik nyheden om sin brors nye titel.

Ifølge eksperten Tom Quinn var alle klar over, at udnævnelsen ville såre Harry, men det har Charles ikke givet meget for.

Tidspunktet for udnævnelsen virker heller ikke til at være helt tilfældigt valgt.

Det sker nemlig samme dag som prins Harry var tilbage i London for at afvikle sit årlige sportsarrangement 'Invictus Games' som er et arrangement for veteraner.

Britiske medier kunne tidligere også berette, at kong Charles ikke ville få tid til at møde sin søn under sønnen visit i det engelske, selvom mange spekulerede i, at de to ville mødes.