Hun er magtfuld guvernør i en amerikansk delstat og blandt favoritterne til at blive Trumps vicepræsidentkandidat.

Men nu kan det hele kollapse. Alt sammen på grund af en 14 måneder gammel hund, som hun skød.

Der er tale om den 52-årige, kvindelige guvernør i delstaten South Dakota, Kristi Noem.

Hun har over de seneste år udviklet sig til lidt af en superstjerne på den amerikanske politiske højrefløj.

Det kunne B.T.s udsendte konstatere ved en konservativ konference i Washington, DC, tidligere på året, hvor Noem var en af hovedtalerne.

Her blev hun taget imod med store klapsalver og efterfølgende nærmest jaget til en kommentar af pressen og en selfie med helt almindelige mennesker.

Tidligere på året kunne Donald Trump selv bekræfte i et debatprogram på Fox News, at netop Kristi Noem, der længe har været en støtte for den tidligere præsident, er blandt hans mulige vicepræsidentkandidater.

Kristi Noems popularitet har gennem måneder da også været stødt stigende.

Lige indtil fredag aften.

Her kunne den britiske avis The Guardian udgive en artikel, der omhandler en kommende bog, Kristi Noem har skrevet om sig selv, med det mundrette navn 'No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward'.

I den bog, der er sat til at udkomme i næste måned, beskriver Noem blandt andet en scene fra sit liv på sin gård i den nordlige amerikanske delstat, hvor hun skyder og dræber familiens hund Cricket.

»Jeg hadede den hund,« skriver Noem blandt andet om den 14 måneder gamle hund, som hun beskriver som »umulig at træne« og »helt værdiløs … som jagthund«, efter den angiveligt havde spoleret en fasanjagt og dræbt nogle af naboens kyllinger.

»I det øjeblik vidste jeg, at jeg måtte aflive hende,« skriver Noem.

Kristi Noem med Donald Trump under et vælgermøde i South Dakota i marts 2024. Foto: Jeff Dean/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Kristi Noem med Donald Trump under et vælgermøde i South Dakota i marts 2024. Foto: Jeff Dean/AP/Ritzau Scanpix

Derfor tog hun Cricket med ud til en grusgrav på gården og skød hunden.

Dernæst – åbenbart i humøret til det – tog Kristi Noem så også en ged, som lavede for meget ballade, med ud i grusgraven og skød den. Første skud gjorde dog ikke arbejdet færdigt, så hun måtte genlade sit våben og skyde den igen.

Beskrivelsen, som flere amerikanske medier siden har fået bekræftet ved at anskaffe sig en udgave af bogen, er dog ikke blevet modtaget ret pænt.

Heller ikke i republikanske kredse.

Blandt dem, der raser mod Kristi Noem, er den højredrejede politiske aktivist Laura Loomer, der er stor fan af Trump.

»Hør. Jeg siger bare det åbenlyse. Jeg ved, at nogle vil blive vrede, men jeg er ligeglad. At Kristi Noem har udvist så dårlig dømmekraft ved at skrive, at hun skød en hund I EN BOG, viser, at hun ikke har dømmekraften til at være Trumps vicepræsident,« skriver Laura Loomer blandt andet i et længere opslag på X.

Også Alyssa Farrah Griffith, der tidligere strategisk kommunikationschef for Trump, har langet ud efter Noem.

På X skriver hun blandt andet:

»Hunde er en gave fra Gud. De er et bevis på hans ubetingede kærlighed. Enhver, som uden grund gør et dyr fortræd, fordi de er besværlige, har brug for hjælp,« skriver Alyssa Farrah Griffith, der i et andet opslag beskriver sig selv som »forfærdet« over historien.

Det er dog langt fra de eneste eksempler på, at folk i USA er rystede over Kristi Noems handling.

Også en række dyrevelfærdsorganisationer kritiserer guvernøren fra South Dakota, som selv forsvarer sin handling på X.

Det gør hun blandt andet ved at skrive:

»Vi elsker dyr, men svære beslutninger som denne bliver truffet hele tiden på en gård. Desværre har vi for nogle uger siden aflivet tre heste, som har været i familien i 25 år.«

Om hun stadig kan blive Donald Trumps bud på en vicepræsident, står ikke klart.

Men som denne artikel var ved at blive skrevet, tikkede der en mail ind i journalistens indbakke med Donald Trump som afsender.

I emnefeltet kan man læse: »Jeg annoncerer min vicepræsident«.

I selve mailen slås det dog ikke fast, hvem der er tale om. Heller ikke om Kristi Noem stadig er en mulighed.