»Det er en grotesk skævridning af tallene, men det tyder på, at der er grænser for, hvor meget man kan lyve om tallene.«

Sådan siger B.T.s Mellemøstkorrespondent, Jotam Confino, om den korrigering, FN har lavet af tabstallene blandt børn og kvinder i Gaza.

Begge tal er næsten halveret, så man nu mener, at 7.797 børn og 4.959 kvinder har mistet livet i Gaza siden oktober.

»Det er positivt, at FN tager det seriøst og korrigerer tallene, og det er også positivt, at tabstallene for kvinder og børn ikke er så høje, som antaget,« siger Confino og fortsætter:

»Kvinderne og børnene er Hamas' skarpeste propagandavåben. I seks måneder har det lydt, at 70 procent af tabene er kvinder og børn. Det tal har ligget fuldstændig jævnt, og rent statistisk er der mange, der har sat spørgsmålstegn ved det. Men fordi man ikke har andet end Hamas' data, så har man taget det for gode varer.«

»Hvis man tidligere har vovet at stille spørgsmålstegn ved de her tal, er man blevet stemplet som racist og propagandist for Israel, men nu er masken faldet.«

Jotam Confino er ikke i tvivl om, at Hamas bevidst har valgt at oplyse forkerte dødstal.

»Og det har været ekstremt effektivt, for de her tal er blevet gengivet i medier hver dag, men det er ikke virkeligheden, og det kommer ikke palæstinenserne til gode, at der bliver løjet om de her tal. Hvis man havde holdt sig til at opgive de rigtige tal, havde det jo stadigvæk været voldsomt. 7.700 døde børn er jo stadig mange børn, men når man går ud og fordobler tallet, mister man troværdighed.«

Han tror dog ikke, at de nye tal bliver et problem for Hamas. For den fejlrapportering, der har været om tallene, har allerede gjort enorm skade på Israel.

»Hamas har hele tiden vidst, at på et tidspunkt ville fælden klappe, og de ville blive afsløret, men det er lige meget, for det, der er sket de sidste syv måneder, er, at ordet 'folkemord' er blevet allemandseje. Propagandaværdien har været så stor, at det er umuligt for Israel at gøre noget.«

»Det har haft en enorm betydning, muligvis den største i hele krigen, og det har været med til at lægge pres på Israels allierede omkring den måde, de gebærder sig på inde i Gaza.«

»Hamas er hele tiden fire skridt foran Israel, som kommer til at fremstå utrolig kyniske, hvis de går ud og siger, at ikke står så slemt til med tabstallene, som folk troede.«

Israel iværksatte krigen, efter at Hamas angreb flere israelske byer, kibbutzer og en festival 7. oktober sidste år.