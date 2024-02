Donald Trump svarede hurtigt og bekræftende, da navnene blev remset op.

»Helt ærligt, de er alle gode mennesker. De er alle gode, de er solide,« sagde han.

Og med sit svar satte den tidligere amerikanske præsident ifølge Politico dermed endelig ansigt på de personer, der kan ende med at stå ved hans side, hvis det skulle blive til en ny periode i Det Hvide Hus.

Som vicepræsident.

For tirsdag aften i et debatprogram hos Fox News blev Donald Trump forelagt seks specifikke muligheder som vicepræsidentkandidat:

Ron DeSantis , Florida-guvernør og frafalden republikansk præsidentkandidat.

, Florida-guvernør og frafalden republikansk præsidentkandidat. Tim Scott , Carolina-senator og frafalden republikansk præsidentkandidat

, Carolina-senator og frafalden republikansk præsidentkandidat Tulsi Gabbard , tidligere medlem af Repræsentanternes Hus – for det demokratiske parti.

, tidligere medlem af Repræsentanternes Hus – for det demokratiske parti. Vivek Ramaswamy , iværksætter og frafalden republikansk præsidentkandidat.

, iværksætter og frafalden republikansk præsidentkandidat. Byron Donalds , medlem af Repræsentanternes Hus fra Florida.

, medlem af Repræsentanternes Hus fra Florida. Kristi Noem, South Dakota-guvernør.

»Er de alle på din liste,« lød spørgsmålet fra værten Laura Ingraham.

»Det er de,« svarede Donald Trump.

Og på listen er altså flere politikere, der stillede op mod ham i det stadig igangværende ræs – men som nu har trukket sig.

Donald Trump på scenen tirsdag aften. Foto: Jim Lo Scalzo/EPA/Ritzau Scanpix

Om de seks personer lød det videre.

»Jeg siger altid, at jeg gerne vil have folk med en god sund fornuft, fordi der er så mange ting i det her land, der ikke giver mening,« sagde Donald Trump.

Særlig ros fik Tim Scott, der dog også var til stede tirsdag aften, for at bakke op om Trump-kandidaturet, efter at han selv havde trukket sig fra præsidentkandidatlisten.

»Jeg har fulgt hans kampagne, og han kan ikke lide at tale om sig selv, men hold da op, hvor han taler om Trump,« sagde Donald Trump:

Tim Scott (tv.) var også til stede. Foto: Sam Wolfe/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg ringede til ham og sagde 'Tim, du gør det bedre for mig, end du gjorde for dig selv.«

Men som Donald Trump også konstaterede om vicepræsidentposten i forhold til det forestående valg.

»Den ene ting, der altid overrasker mig, er, at valget af vicepræsident overhovedet ingen betydning har. Det handler udelukkende om, hvem der er præsident,« lød det også ifølge New York Post.

Endnu har Donald Trump ikke sikret sig det republikanske partis officielle kandidatur til præsidentposten ved efterårets valg.

Den stærkeste modkanidat Nikki Haley har meldt ud, at hun ikke har i sinde at trække sig, selvom hun er betragteligt bagud og har tabt de første primærvalg.