Sortklædte mænd og kvinder fyldte italienske gader søndag, da de med strakte arme heilende mindedes deres afdøde leder – den italienske diktator Benito Mussolini.

Dagen markerer, at det er 79 år siden, den fascistiske leder blev henrettet ved Comosøen. Optogene er ikke nye, men med en premierminister, der selv har en fascistisk fortid, sætter optogene pres på regeringstoppen.

Flankeret af Mussolinis portrætter stod unge som gamle fascister side om side ved Comosøens bredder. Det har de gjort på denne dag hvert år siden 1946, hvor diktatoren mødte enden på sit liv.

Se fastcisternes optog i videoen foroven.

Italienske fascister mindes den italienske diktator Benito Mussolini søndag d. 28. april ved Comosøen. Foto: Federico Scoppa/AFP/Ritzau Scanpix

Modsat Tyskland er det i Italien ikke ulovligt at tilkende sig fascismen.

Men hvem er de unge fascister som stiller sig åbenlyst ud i Italiens gader?

»De er som de fleste andre mennesker, med den forskel, at de synes den italienske regering er en fiasko,« siger Alberte Bové Rud, PHD-studerende ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) med speciale i italiensk politik.

Det er svært at sige entydigt, hvad de sortklædte italienere er utilfredse med, da de har været til stede i næsten 80 år.

Den italienske diktator Benito Mussolini sad på magten fra 1922 til 1943. Foto: Uncredited/AP/Ritzau Scanpix

»Der har været en fascistisk kerne i samfundet siden 1945, så det har været forskelligt, hvilke problemer de har slået på. De samles om en fælles frustration over, at den liberale, italienske stat er for svag og kompromissøgende. Regeringen snakker for meget om tingene, ifølge dem,« siger hun og fortsætter.

»Det, der tiltrækker mange ved fascismen, er forestillingen om, at en stærk stat ville have styrken til at knuse alle de udfordringer den møder. Det var også det, der tiltrak folk i 1920.«

Selvom Alberte Bové Rud vurderer, at fascisterne trods alt er meget få, mener hun, at tiden måske er moden til en seriøs snak om ideologiens styrker.

»Det er efterhånden så længe siden, at fascismen fandt sted, at meget få øjenvidner stadig er i live. Det betyder at opportune stemmer vil have større succes med at prikke til ideen om, at fascismen ikke er entydig dårlig, ved at pille enkeltelementer ud.«

Den italienske premiereminister, Giorgia Meloni er formand for det højreorienterede parti Brothers of Italy. Foto: Tiziana Fabi/AFP/Ritzau Scanpix

Helt i toppen af italiensk politik sidder også en kvinde, der har svært ved at kaste sin ekstreme fortid fra sig, nemlig Italiens premierminister, Giorgia Meloni.

»Meloni sagde som ung, at Mussolini var den største politiker Italien nogensinde har haft. Selvom hun siden har forladt den position, kan den italienske opposition godt huske, hvad hun sagde som ung.«

Derfor mener kritikere af Giorgia Meloni også, at hun er medvirkende til, at optogene finder sted, og kræver, at hun tager skarp afstand fra dem.

Meloni fortæller selv, at hun ikke længere vedkender sig fascismen, men Alberte Bové Rud mener dog, at hun er den mest højreorienterede premierminister siden Mussolini.

Den italienske brutale diktator Benito Mussolini levede fra 1883 til 1945.

Han stod bag den fascistiske bevægelse i Italien, som dyrkede bl.a. statsterror og autoritær propaganda samt under 2. Verdenskrig samarbejdede med Hitlers Nazityskland.