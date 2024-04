Kongehuset har allerede løftet sløret for tre officielle begivenheder i forbindelse med fødselsdagen.

Men nu afslører prinsesse Benedikte selv, hvordan hun helt privat på selve dagen vil fejre sine 80 år.

Kongehuset har allerede bekræftet, at selve fødselsdagen, mandag 29. april, vil blive 'fejret privat med familie og venner'.

Men nu røber prinsesse Benedikte, at fejringen finder sted hjemme på Amalienborg, hvor hun har inviteret flere royale personager med til bords.



»Min fødselsdag tilbringer jeg med mine døtre, mine børnebørn, begge mine søstre og nære venner på Amalienborg. Vi vil skåle sammen og spise aftensmad,« fortæller prinsesse Benedikte til den tyske avis Siegener Zeitung ifølge Billed-Bladet.

Prinsesse Benedikte til kur under fejringen af sin storesøster, dronning Margrethes 50-års regeringsjubilæum i København, lørdag den 10. september 2022.

For nylig afslørede prinsesse Benedikte, at hun var flyttet permanent til Danmark i sin lejlighed på Amalienborg. Læs mere om det HER.

Prinsesse Benedikte er dronning Margrethes lillesøster, og dronningen vil således være til stede til markeringen af fødselsdagen. Det samme vil deres sidste søster, dronning Anne-Marie af Grækenland.

Prinsesse Benedikte har sønnen prins Gustav, der til daglig driver Berleburg Slot. Han vil dog ikke ledsage sine to søstre, prinsesserne Nathalie og Alexandra af Sayn-Wittgenstein-Berleburg, til deres mor prinsesse Benediktes fødselsdag.

Prinsesse Benedikte har desuden fem børnebørn, efter hun sidste sommer blev farmor for første gang, og alle børnebørnene er altså inviteret med til fest på Amalienborg.

Markeres med 'en lang række begivenheder'

Kongehuset har allerede afholdt to officielle begivenheder i anledningen af prinsesse Benediktes 80-års fødselsdag.

19. april blev prinsessens fødselsdag markeret af flere af hendes protektioner indenfor passionen ridesport med en fejring med middag på Sølyst.

24. april åbnede der så en udstilling på Koldinghus i prinsessens ære, hvor en lang række af hendes gallakjoler udstilles.

Dernæst er altså selve fødselsdagen, der skal fejres i royalt selskab med god mad på Amalienborg, fortæller prinsesse Benedikte nu.

Prinsesse Benedikte skal ikke mindst fejre sin 80-års fødselsdag mandag i selskab med sine to søstre, dronning Margrethe af Danmark og dronning Anne-Marie af Grækenland.

Slutteligt venter der 2. maj en reception på Rosenborg Slot, hvor prinsesse Benedikte er vært for en reception, hvor de inviterede er en lang række af hendes protektioner i ind- og udland med fokus på humanitære, kunstneriske eller sportslige formål.

Prinsesse Benedikte har da heller ikke lige sådan tænkt sig at gå på pension, afslørede hun for nylig. Læs mere om det HER.

Prinsesse Benedikte har troligt fulgt sin storesøster dronning Margrethe igennem et langt liv i det danske kongehus.



Og mon ikke prinsesse Isabella kan gøre hende kunsten efter, når den 17-årige prinsesse selv skal følge sin storebror, kronprins Christian?

