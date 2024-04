Prinsesse Benedikte er flyttet permanent til Danmark.

Tidligere har dronning Margrethes lillesøster ellers delt tiden mellem sit hjemland og så Berleburg Slot i Tyskland, hvor hendes søn prins Gustav har til huse.

Men nu bor prinsesse Benedikte fast i Danmark, afslører hun i et stort interview med Billed-Bladet i anledningen af hendes snart kommende 80-års fødselsdag.

»Jamen, jeg bor her sådan set fast,« svarer prinsesse Benedikte, da ugebladet spørger, hvor ofte hun er i Danmark.

»Og så tager jeg af og til ned til Berleburg og er der måske en uge. Om sommeren opholder jeg mig der en måned.«

Prinsesse Benedikte bor ikke længere på tyske Berleburg Slot, som hendes søn prins Gustav driver. Foto: Rpe/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Prinsesse Benedikte bor ikke længere på tyske Berleburg Slot, som hendes søn prins Gustav driver. Foto: Rpe/AP/Ritzau Scanpix

Prinsesse Benedikte bor således nu fast i sin lejlighed på Christian VIIIs palæ på Amalienborg i København.

Her på palæet har prins Joachim og familien også haft bolig, når den USA-boende, royale familie har været hjemme i Danmark.

Men i november overtog prins Joachim og familien deres eget danske hjem på Strandvejen – et stenkast fra Janni og Karsten Ree. Læs mere om det HER.

Ikke mindst afslørede prinsesse Benediktes søn, prins Gustav, for et år siden, at han og hustruen prinsesse Carina ventede barn gennem en rugemor.

Prinsesse Benedikte plejede at dele Christian VIIIs palæ på Amalienborg med prins Joachim. Nu er dronning Margrethes lillesøster flyttet permanent ind, mens prins Joachim har fået egen strandvejsvilla. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere Prinsesse Benedikte plejede at dele Christian VIIIs palæ på Amalienborg med prins Joachim. Nu er dronning Margrethes lillesøster flyttet permanent ind, mens prins Joachim har fået egen strandvejsvilla. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Efter fødslen i maj er pladsen derfor måske også blevet mere trang på Berleburg Slot, hvor prinsesse Benedikte plejede at have tysk bopæl.

Men kun et par måneder efter blev der altså muligvis også bedre plads på palæet på Amalienborg, efter prins Joachim og familien i stedet købte sig en lyserød strandvejsvilla i Vedbæk.

Og her på Amalienborg bor prinsesse Benedikte altså nu fast, afslører hun.

Kan du heller ikke få nok af de kongelige? Så lyt med til B.T.s ugentlige podcast 'Kongehuset bag kulissen', hvor det senest handlede om økonomien i det danske kongehus – herunder også det millionbeløb, prinsesse Benedikte modtager af staten hvert år.