Janni Ree og Karsten Ree har fået nogle fornemme nye naboer på Vedbæk Strandvej.

Ikke langt fra dem er prins Joachim og prinsesse Marie nemlig flyttet ind – og det kommer som en stor overraskelse for rigmandsparret.

»Nej, hvor sjovt!« udbryder Janni Ree, da B.T. fanger hende over telefonen.

»Jeg så godt en flyttevogn dernede for nylig, så det må jo have været dem!«

Janni Ree og Karsten Ree bor på Vedbæk Strandvejs fornemmeste adresse - og nu er prins Joachim og prinsesse Marie også flyttet ind i nabolaget. Foto: Bax Lindhardt

Janni Ree går nemlig dagligt forbi den rosafarvede villa, der nu huser det danske prinsepar, når hun går tur med sine hunde.

Hun og den tidligere ejer var tilmed 'hundevenner', da de begge ofte luftede deres hunde ved den bagvedliggende sø.

Derfor har Janni Ree også fulgt med i den omfattende renovering, som prins Joachims nye hjem har undergået de seneste år.

Og netop derfor frygtede hun, at det ikke var under lykkelige omstændigheder, at hendes hundeven pludselig solgte sit hjem.

»Der blev jeg helt bange for, at parret, der har gået og renoveret huset vildt flot, var blevet skilt! Men så fik jeg så at vide, at huset bare var blevet solgt,« fortæller Janni Ree med et lille grin.

Vedbæk Strandvej kommer til at være prins Joachim og familiens danske hjem. Her ses de til greve Henriks konfirmation i Frankrig, hvor familien boede før rykket til USA. Greve Henrik og komtesse Athena bor fortsat hjemme, mens prins Joachims to store børn, grev Nikolai og grev Felix bor selv. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Nu ved hun nemlig også, hvem hendes nye royale naboer bliver.

Og prins Joachim og prinsesse Marie er faktisk heller ikke noget nyt bekendtskab for hende og Karsten Ree.

Særligt Karsten, der deler en fælles interesse for historiske racerbiler med prins Joachim, er i den anledning stødt på den danske prins flere gange.

»Prins Joachim og prinsesse Marie virker som to skønne mennesker, der er helt nede på jorden. Så de skal være meget velkomne her i Vedbæk,« siger Janni Ree med et grin.

»Det er også et virkelig flot hus, det er renoveret helt gennemført, så det kan jeg godt forstå, de er hoppet på – og det er også en god pris!« forklarer Janni Ree.

Fra Strandvejen til USA og Hellerup

Det var Se & Hør, der torsdag kunne skrive, at prins Joachim og prinsesse Marie har betalt lige over 25,6 millioner kroner for de 222 kvadratmeter, de overtog 1. november på den modsatte side af Øresund.

Prins Joachim og familien bor dog til daglig i USA, hvor han 1. september tiltrådte sit nye, treårige job som forsvarsindustriattaché ved den danske ambassade i USA.

Janni og Karsten Ree bor kun et par hundrede meter fra prins Joachim og familiens nye danske residens. Foto: Ritzau Scanpix

Janni Ree og Karsten Ree er egentligt også selv på vej væk fra Vedbæk Strandvej, hvor prins Joachim og prinsesse Marie nu skal have dansk residens.

»Men nu flytter vi ingen steder!« joker Janni Ree.

Der har dog været flere interesserede i hendes og Karsten Rees fornemme hjem på Strandvejen, men det er endnu ikke solgt, fortæller forsidefruen.

Og parret har altså heller ikke travlt med at komme videre fra deres 527 kvadratmeter villa til deres kommende luksuslejlighed i Hellerup.