Søndag aften vil en stor del af Christiansborg følge spændt med i afslutningen på 'Badehotellet'.

I den anledning har B.T. fået 37 af Folketingets medlemmer til at afsløre deres forhold til serien - og hvilken karakter de bedst kan spejle sig i. Se deres svar herunder og vurder, om du er enig i deres valg.

'Team Amanda Berggren ' (Amalie Dollerup):

Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti

»Jeg er jo af en generation, der elsker at se tilbage på gamle dage -og det har været hyggeligt og sjovt at se og blive mindet om, hvordan det var dengang.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?

»Det skal jo slutte på et tidspunkt. Man skal ikke drive det for langt. Man skal ikke drive rovdrift på en god idé. Så når 'Badehotellet' stopper, kommer der sikkert en ny serie.«

Hvilken af karaktererne kan du bedst identificere dig med?

»Jeg tror, det er Amanda, som går så grueligt meget igennem - men som heldigvis ser ud til at gå en lykkelig fremtid i møde med mand og barn.«

Søren Espersen, Danmarksdemokraterne

»'Badehotellet' er god, hyggelig underholdning. Lige sådan noget, man kan bruge en søndag aften til.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?

»Det er da bare træls. Min kone og jeg kommer i den grad til at savne 'Badehotellet'.

Hvilken af karaktererne kan du bedst identificere dig med?



»Det må vist være Amanda. Selvom hun jo er en pige. Der er altid gang i hende.«

Monika Rubin, Moderaterne

»Jeg elsker de serier, som DR og TV 2 laver, hvor dansk historie og fiktion er blandet sammen. Det er en meget underholdende og rar måde at blive lidt klogere på noget af den danske historie og der er 'Badehotellet' et godt eksempel.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?



»Det bliver lidt vemodigt at skulle sige farvel. Man kommer jo til at holde af de forskellige karakterer, og man glæder sig til at finde ud af, hvad der sker næste gang.«

Hvilken af karaktererne kan du bedst identificere dig med?

»Det ved jeg ikke helt, men jeg synes, at Amanda er modig sådan at kaste sig ud i nye ting - ved at overtage ejerskabet af hotellet uden at ane, hvordan man driver det og ved at flytte efter kærligheden til et sønderbombet Tyskland.«

Lars-Christian Brask, Liberal Alliance

»'Badehotellet' har været god underholdning for mig gennem årene. Det har også været en serie, vi har fulgt som familie.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?



»Jeg har det fint med, at 'Badehotellet' stopper, mens det stadig er seværdig og underholdende. Alt for mange serier og film har forlænget deres initiale succes udover holdbarhedstidspunktet.«

Hvilken af karaktererne kan du bedst identificere dig med?



»Min favorit har været Amanda og hendes ledelse af hotellet og ikke mindst medarbejderne. Andre karakterer har haft stor underholdningsværdi og nogle også sat datiden i perspektiv.«

Charlotte Bagge Hansen, Moderaterne



»Jeg har nogle venner i Australien, som jeg har besøgt et par gange. Hver gang har jeg en gave med fra Danmark og for ti år siden, forærede jeg dem et DVD-bokssæt med 'Badehotellet'. Ligesom mig, synes de også, at den var fantastisk.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?



»Det er rædselsfuldt og sørgmodigt. Jeg vil helt klart gense serien i de kolde vinterdage. Ligesom mange ser 'Matador' som julekalender, så overvejer jeg også at nappe 'Badehotellet', når julefreden engang sænker sig igen.«

Hvilken af karaktererne kan du bedst identificere dig med?



»Amanda. Hun lader sig ikke kue, når hun møder modstand. Hun tager kampen op og kæmper for retfærdighed og ordentlighed. Jeg elsker, at hun ikke er bange for at kaste sig ud i nye ting og træffe svære beslutninger.«

Marlene Harpsøe, Danmarksdemokraterne



»'Badehotellet' har været god underholdning, og det har samlet hele familien foran skærmen. Ligesom 'Matador' er der også nogle gode citater eller karakterer i serien, som jeg ikke kan lade være med at nævne i snakke, som jeg har i hverdagen.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?



»Det er vemodigt, at 'Badehotellet' slutter, men det måtte jo have en ende. Heldigvis kan alle sæsoner streames, så jeg kan se dem så tit, jeg har lyst.«

Hvilken af karaktererne kan du bedst identificere dig med?



»Amanda. En kvinde der fra starten vil stå på egne ben og er beslutsom og handlekraftig.«

Dina Raabjerg, Det Konservative Folkeparti



»Jeg har nydt serien. Det har været fin afslapning med sjove karakterer. Og en serie med en dialog, hvor man kan høre, hvad der bliver sagt.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?



»Det er nok godt nok. Den kan ikke trække meget længere.«

Hvilken af karaktererne kan du bedst identificere dig med?



»Ikke for alvor nogen af dem. De er ret karikeret. Måske Amanda, hvis jeg skal presses. Jeg har aldrig passet i et typisk kvindebillede, præcis som hun ikke har. Og også jeg har været ret initiativrig.«

Lise Bech, Danmarksdemokraterne



»'Badehotellet' minder mig om min barndomsferier hos min bedstemor, der ejede et badehotel. Af samme årsag minder det mig om min mor, som jeg mistede i 2018. Hun var opvokset på hotel i Aarhus og hendes forældre købte Rørvig Bad lige efter krigen.

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?



»Det er lidt vemodigt, men jeg forstår godt, det skal have en ende på et tidspunkt.«

Hvilken af karaktererne kan du bedst identificere dig med?



»Jeg synes ikke, jeg entydigt kan identificere mig med en karakter. Skal jeg prøve, må det være Amanda, der bliver ejer og bestyrer af hotellet. Jeg var selv selvstændig økonomikonsulent/bogholder, inden jeg kom i Folketinget.«

'Team Edward Weyse' (Jens Jacob Tychsen):

Mogens Jensen, Socialdemokratiet



»Det har været et humørpift blandt mange andre serier, men også med alvorlige temaer, som har givet stof til eftertanke.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter på søndag?



»Det er på sin side trist for, man er jo kommet til at holde af de mange figurer i tv-serien. På den anden side tror jeg, det er godt at slutte, mens serien er på toppen.«

Hvilken af karaktererne kan du bedst identificere dig med?



»Jeg identificerer mig absolut ikke med ham, men hr. Weyse er min absolutte yndlingskarakter.«

Peter Skaarup, Danmarksdemokraterne

»Jeg kan godt lide seriens lethed. Det er god underholdning, og alt ender normalt godt. Lidt sjovt at anmelderne hadede serien, men danskerne har talt. Og de elsker den. Sådan noget sker tit.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?

»Meget sørgeligt at vi må sige farvel til Weyse og co. Fantastisk serie.«

Hvilken af karaktererne kan du bedst identificere dig med?

»Weyse er guld. Kan identificere mig stort med, at det er virkelig træls, når tingene ikke lige går, som man håber. Dog har jeg heldigvis ikke Weyses skuespillersind.«

Dennis Flydtkjær, Danmarksdemokraterne



»Det har været god tilbagevendende underholdning sammen med familien. Jeg har godt kunne lide serien på grund af de mange forskellige karakterer, som kommer fra forskellige lag i samfundet.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?



»Det er ærgerligt. Det er vigtig med den slags danske serier om Danmark. Serier, der kan samle danskerne og give os en fælles fortælling om en del af vores historie.«

Hvilken af karaktererne kan du bedst identificere dig med?



»Jeg identificere mig som sådan ikke med en af dem, men kan godt lide hr Weyse, da han er en sjov karakter.«

'Team George Madsen' (Lars Ranthe):

Preben Bang Henriksen, Venstre

»'Badehotellet' er fantastisk underholdning, der ikke giver søvnløse nætter.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?



»Det er rigtig træls!«

Hvilken af karaktererne kan du bedst identificere dig med?



»Madsen. No bullshit og klar i mælet!«

Mikkel Bjørn, Dansk Folkeparti

»Jeg har sat meget pris på 'Badehotellet'. Både de overfladiske dramaer og den bagvedliggende historie. Det har været både morsomt og hyggeligt at følge med.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?

»Alting har en ende. Og historisk må serien også have en naturlig afslutning, men jeg håber da, at der vil blive lavet andre gode serier i fremtiden, der står mål med 'Badehotellet'.«

Hvilken af karaktererne kan du bedst identificere dig med?



»Jeg tror, at valget må falde på hr. Madsen. Men der er nok også en fru Fjeldsøe gemt i mig.«

'Team Therese Madsen' (Anne Louise Hassing):

Rosa Eriksen, Moderaterne



»'Badehotellet' har været hygge, afslapning og et tiltrængt afbræk. En feelgood oplevelse.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?



»Det er sørgeligt. Men alt har en ende, også 'Badehotellet'! Jeg håber Amanda, Frida og Uwe forenes og får et godt liv sammen. Så håber jeg, at badehotellet 'overlever'. Det er så spændende!«

Hvilken af karaktererne kan du bedst identificere dig med?



»Therese. Jeg siger min mening, blander mig i alt og tør godt sætte min mand på plads.«

Anni Matthiesen, Venstre



»'Badehotellet' har været hygge og afslapning.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?



»Jeg synes, det er både en hyggelig og sjov serie, som på en dejlig afslappende måde runder weekenden af, og jeg kommer virkelig til at savne serien.«

Hvilken af karaktererne kan du bedst identificere dig med?



»Therese Madsen! En gæv kvinde med empati, og som skærer igennem, når det er nødvendigt.«

Betina Kastbjerg, Danmarksdemokraterne



»Jeg synes, at 'Badehotellet' har en sjov og folkelig fortælling hen over de forskellige historiske begivenheder. Vi har alle brug for at kunne sætte os i sofaen og se noget andet end bomber og krig.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?



»Alting har jo som regel en ende, men det er da lidt vemodigt, at det er sidste sæson. Jeg elsker alle de personligheder, som 'Badehotellet' har skabt.«

Hvilken af karaktererne kan du bedst identificere dig med?



»Therese Madsen. Hun er passioneret og temperamentsfuld. Hun er ikke bange for at diskutere, hun har stærke holdninger, og hun står ved dem.«

'Team Morten Enevoldsen' (Morten Hemmingsen):

Jakob Engel-Schmidt, Moderaterne, Kulturminister

»Serien har været en fast følgesvend gennem alle årene. 'Badehotellet' har været et humoristisk åndehul i en travl hverdag.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?



»Det er jeg vemodig over. Jeg synes, serien er lykkes med at samle os på tværs af køn, alder og økonomisk baggrund. Det er en meget stor bedrift. Jeg kommer til at savne serien. Men jeg glæder mig rigtig meget til finaleafsnittet. Jeg er spændt på, hvordan det hele ender.«

Hvilken af karaktererne kan du bedst identificere dig med?



»Hvis jeg skal pege på en, må det blive Morten Enevoldsen, hvis karakter har forunderlig historie. Han bliver skibsreder og ender med at blive gift med sit livs kærlighed.«

»Så er jeg meget glad for Molly Andersen – der jo viser sig at være mor til Morten. Hun bliver portrætteret fremragende af Bodil Jørgensen. Og så er Edward Weyse en stærkt underholdende karakterer.«

Jens Henrik Thulesen Dahl, Danmarksdemokraterne



»'Badehotellet' har været god underholdning og samtidig en tankevækkende beskrivelse af en periode i danmarkshistorien – selvom det er en komedie.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?



»Jeg tænker, at det er godt at slutte på toppen – og mens vi alle sammen gerne ville have mere.«

Hvilken af karakterne kan du bedst identificere dig med?

»Morten.«



'Team Helene Weyse' (Cecilie Stenspil):

Trine Bramsen, Socialdemokratiet

»Udover underholdning har serien betydet inspiration til madlavning med de gamle retter fra køkkenet i serien.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?



»Man skal stoppe, mens legen er god. Og derfor er det fint, den slutter - og står tilbage som en succes.«

Hvilken af karakterne kan du bedst identificere dig med?



»Helene Aurland - senere Weyse.«

Theresa Berg Andersen, SF



»Jeg knuselsker danskproducerede serier og film. Her kan Danmark noget ganske særligt - og 'Badehotellet' noget ganske særligt. Efter en fortravlet uge kan man koble af for en stund og smile og nyde de forskellige karakterer.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?



»Alting har en ende, men om jeg begriber, at der har været 10 sæsoner. Tiden iler, når man er i godt selskab og er underholdt. Det har været en forrygende serie, og det er altid godt at slutte på toppen.«

Hvilken af karakterne kan du bedst identificere dig med?



»Jeg hedder jo Theresa (Som fru Madsen, red.), men det er ikke hende jeg ser mig selv i. Måske mere som fru Weyse.«

'Team Martha' (Ena Spottag):



Karina Adsbøl, Danmarksdemokraterne



»Jeg er vild med serien. Den har betydet hygge med familien og mange grin. Noget at se frem til.«

Hvilken af karakterne kan du bedst identificere dig med?



»Jeg er måske Martha. Hård og blød og styrer køkkenet ligesom formandsstolen.«

'Team Otilia' (Merete Mærkedahl):

Kris Jensen Skriver, Socialdemokratiet

»'Badehotellet' har givet mig et godt indblik i vores lands historie og også en bevidsthed om, hvor meget der har ændret sig. Eksempelvis i forhold til ligestilling og synet på homoseksuelle ligesom skildringen af krigens forløb og årene efter har været interessant.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?

»Jeg har nydt at se 'Badehotellet', men det gælder også om at stoppe, mens legen er god, og jeg synes, at serien stopper rigtig stærkt med en meget flot sæson. Så på den ene side er jeg ærgerlig, men jeg synes også, det er et godt tidspunkt at stoppe på.«

Hvilken af karakterne kan du bedst identificere dig med?



»Jeg er fascineret af Morten og den udvikling han gennemgår, men jeg vil pege på Otilia, der arbejder sig op fra at være stuepige til at være skolelærer, som jeg selv har været. Hun udmærker sig også ved at stræbe efter et mål og opnå det, ligesom jeg oplever hende være meget reflekterende.«

'Team Valter' (Simon Stenspil):

Thomas Monberg, Socialdemokratiet



»Jeg kan rigtig godt lide historier fortalt på en god måde, og det er 'Badehotellet'.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?



»Alting har jo en start og afslutning og mit indtryk er, at serien stadig har en udbredt popularitet og er aktuel i manges liv. Derfor er det vel også et fint tidspunkt at stoppe på.«

Hvilken af karakterne kan du bedst identificere dig med?



»Hvis jeg skal vælge en, må det være Simon Stenspils karakter, Valter, der er blikkenslager, da jeg selv er faglært.«

Bjørn Brandenborg, Socialdemokratiet



»Jeg er rundet af den danske filmskat med Morten Korch og alt det der, så det at kunne nyde 10 sæsoner af en 'nyere' dansk serie med nogle af fortidens elementer, men nutidens største skuespillere, har været så fedt.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?



»Det synes jeg er meget ærgerligt. Jeg har troligt fulgt med og kunne sagtens have klaret en sæson eller tre mere.«

Hvilken af karaktererne kan du bedst identificere dig med?



»På den ene side Valter, der bliver sognerådsformand mod alle odds. På den anden side en blanding mellem Hjalmer og Morten. De er begge enormt engageret i det de laver og tror på.«

'Team Alice Frigh' (Anette Støvelbæk'):

Mette Thiesen, Dansk Folkeparti



»Jeg synes, det er en hyggelig serie, som samtidig er et tidsbillede om en vigtig historisk periode.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?



»God idé at slutte på 'toppen' - men regner da med at skulle gense både 'Matador' og 'Badehotellet' i løbet af sommeren.«

Hvilken af karaktererne kan du bedst identificere dig med?



»Jeg ved ikke med identificere.. men jeg har haft et blødt punkt for Edward Weyse fra start. Synes han er skøn. Hvis jeg skal sige, hvem jeg mest minder om, er det nok Alice Frigh.«

'Team Hjalmar Aurland (Peter Hesse Overgaard):

Carsten Bach, Liberal Alliance



»'Badehotellet' har haft en stor betydning for mit familieliv, hvor vi sammen har fulgt med. Begge mine børn har kælenavne efter hr. Weyse og Edith og vi bruger ofte referencer fra serien til sammenligning med begivenheder i vores familie.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?



»Det er vemodigt, men alting har sin tid. Nu stopper 'Badehotellet' på et tidspunkt, hvor serien måske er mere populær end nogensinde, og vi kan i fremtiden huske tilbage på serien udelukkende med positive og glade minder.«

Hvilken af karaktererne kan du bedst identificere dig med?



»Hele familien har faktisk taget persontesten på TV2s hjemmeside, og jeg falder ud til fordel for hr. Aurland, hvilket nok ikke er helt forkert.«

Jeppe Søe, Moderaterne

»Det har været en herlig måde at forsvinde ind i en lille lukket boble, hvor verdens store spørgsmål kan lægges lidt til side.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?



»'Badehotellet har Danmarks nok dygtige serieforfattere, der godt ved, at man skal slutte, mens legen stadig er god.«

Hvilken af karaktererne kan du bedst identificere dig med?



»Jeg vil nok mene, jeg er Hjalmar Aurland. Han er helt fantastisk. Læser en del, elsker at debattere og har stærke holdninger, der måske gør ham lidt sær. Han har svært ved at slå rigtigt igennem, som det han er, fordi mange bare opfatter ham som en kedelig læsehest, der er så principfast, at han bliver tvær. Det er nok ham jeg føler mest for.«

Søren Søndergaard, Enhedslisten

»For mig er 'Badehotellet' på mange måder at sammenligne med 'Matador'. Hen ad vejen har den udviklet sig til at tage store og eksistentielle spørgsmål op som grådighed, offervilje, kønsidentitet, nationalisme og urimeligheden i kollektiv skyld.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?



»Det er lidt trist, da den er blevet en del af søndagsritualet, men det er en kunstnerisk beslutning. Og jeg synes altid, at det er bedre, at noget slutter på toppen end ender som en fiasko.«

Hvilken af karaktererne kan du bedst identificere dig med?



»En kombination af Helenes to mænd, Hjalmer Aurland og Edward Weyse.«

'Team Fie Enevoldsen' (Rosalinde Mynster):

Mette Abildgaard, Det Konservative Folkeparti



»Det skønne ved 'Badehotellet' er, at det favner så bredt. Jeg kan drøfte handlingen med mine veninder, min mor og sågar Inger fra nabolaget på 92.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?



»Jeg synes, at det er virkelig vemodigt. Jeg kommer til at savne det og alle de skønne, stereotype karakterer, som jo på den ene side er alt for meget, men samtidig er skønne lige som de er.«

Hvilken af karaktererne kan du bedst identificere dig med?



»Jeg er kæmpe Fie-fan! Hun har kæmpet sig op, er villig til at tage ansvar og har nogle sunde familieværdier.«

Jacob Jensen, Venstre, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri

»Det har været en fast tradition herhjemme, at vi ser det sammen, når vi havde tid om aftenen. Det har fungeret som et hyggeligt afbræk i en travl hverdag. På det seneste har min søn på 15 også fanget interessen, så nu ser vi det sammen.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?



»For mig er det slutningen på en æra, og det gør mig egentlig lidt vemodig, at det nu er slut. Det kommer jeg til at savne. Og jeg kommer helt sikkert til at vende tilbage til serien igen.«

Hvilken af karaktererne kan du bedst identificere dig med?



»Fie. Hun er en arbejdsom person, der har mange nye ideer, som hun forsøger at gennemføre. Hun er ordentlig i de fleste af livets facetter og er et rigtigt familiemenneske. Hun har tilmed boet i England og arbejdet i rederibranchen, sådan som jeg selv har gjort det, da jeg arbejdede for A.P. Møller, og hvor jeg ligesom Fie også boede i England i en periode.«

Anne Paulin, Socialdemokratiet



»Jeg er vild med historie og synes 'Badehotellet' formidler et stykke danmarkshistorie på en god måde, hvor alle kan være med.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?



»Det er altid lidt trist, når en god serie stopper. Men på den anden side er det godt at stoppe på toppen.«

Hvilken af karaktererne kan du bedst identificere dig med?



»Fie. Hun er en gæv jysk pige.«

'Team Molly Andersen' (Bodil Jørgensen):

Helle Bonnesen, Det Konservative Folkeparti



»Min mormor og morfar havde et provinshotel under krigen, hvor man manglede råvarer. I slutningen af krigen kom min morfar så meget på kant med nazisterne, at de måtte gå under jorden, så når jeg har set afsnittene fra krigens, har jeg sendt mine bedsteforældre en tanke.«

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?

»Jeg er imponeret over, at serien har fænget os alle sammen i så mange år. Det er vemodigt den slutter, men fuld respekt for at stoppe mens legen er god.«

Hvilken af karaktererne kan du bedst identificere dig med?



»Min mormor er jo Molly Andersen. Fast i køkkenet, men tråde ud i alt hvad der sker.«

De ser også 'Badehotellet' - men kan ikke vælge en enkelt karakter:

Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter på?



»På den ene side trist. Det er som at læse sidste side i en rigtig god bog, der har fulgt en igennem lang tid. Men det er også mange år, og jeg forstår godt, man bliver nødt til at stoppe på et tidspunkt.«

Karsten Hønge, SF

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?



»Det er eddermame trist.«

Tobias Grotkjær Elmstrøm, Moderaterne



Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?

»Det er ærgerligt.«

Anders Kronborg, Socialdemokratiet

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?



»Gennem tiderne har der været mange gode danske serier, og det er altid vemodigt, når en god serie slutter. Men ligesom min kone og jeg har set 'Matador' flere gange, så tror jeg også, at 'Badehotellet' får flere gensyn i vores familie.«

Samira Nawa, Radikale Venstre

Hvordan har du det med, at 'Badehotellet' slutter?



»Jeg må indrømme, at jeg har været meget begejstret for serien og synes det lidt trist at skulle sige farvel til alle dem, hvis udvikling og op- og nedture, som jeg har fulgt med i.«