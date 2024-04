Mikkel Hansen viste, at han stadig kan lidt endnu i Aalborg Håndbolds opgør mod Ribe-Esbjerg.

Nordjyderne var allerede klar til DM-semifinalerne inden kampen, mens gæsterne fik et vigtigt point i 32-32-opgøret, der næppe går over i historiebøgerne for sin skønhed.

Der var fint med spilletid til Hansen i første halvleg. Og dét første kvarter var ganske forrygende. Superstjernen fik skudt sig varm, mens han også spillede holdkammeraterne frie med den ene kyniske beslutning efter den anden. Fysikken er måske stadig under udvikling, for det var ikke meget, han så banen efter pausen. Fem kasser - og hurtigt videre.

Der var mange, der kandiderede i den sløje indsats. Men nordmanden brændte helt vanvittigt meget. Koncentrationen og kvaliteten skal gevaldigt i vejret på onsdag mod Veszprem - ellers bliver det helt skidt. Og det gælder ikke kun Barthold.

Landstræner Nikolaj Jacobsen må være nogenlunde tilfreds med det, han så fra Mikkel Hansen hjemme i stuen på Thurø. Hansen er ikke med til den kommende landsholdssamling, så den snart pensionerede stjerne skal udnytte alle muligheder for at vise, at han er sin lyskenskade kvit forud for OL. Det så allerede fornuftigt ud mod Veszprem i Champions League-kvartfinalen - og det fortsatte mod Ribe-Esbjerg i glimt. Pilen peger - stadig - opad.

Fejl på fejl på fejl på fejl. Man blev jo vanvittig undervejs. Aalborg-træner Stefan Madsen havde rystet posen, kampen var på papiret ligegyldig, men det var alligevel hovedrystende, hvor ringe de rødblusede var i første halvleg. Det var tydeligt, at hovederne var alle andre steder end Sparekassen Danmark Arena i Aalborg Øst. Det samme gjaldt gæsterne fra Ribe-Esbjerg. En skøn affære blev det aldrig.

Efter det vilde Champions League-drama i den første kvartfinale mod Veszprem blev der sparet på kræfterne, for nu skal alt sættes ind på et videre avancement til Final 4. Onsdag kommer ungarerne til Aalborg i et kæmpe brag, hvor nordjyderne har alle muligheder for at skabe et stort resultat. Det danske storhold må håbe, at nederlaget søndag ikke giver for stort et afbræk i kontinuiteten. Til gengæld blev der sparet en masse kræfter, og dem får Aalborg brug for mod storklubben fra Ungarn.