Det sidste hun hørte, før opkaldet blev afbrudt, var lyden af sin 15-årige datters skrig. Og så en fremmed mandestemme.

I øjeblikkene forinden havde hun og datteren talt sammen, som de havde gjort det så ofte før. Men denne novemberaften i 2022 forvandlede samtalen sig til et mareridt.

Pigen, som var elev på Sorø Gymnastikefterskole, kom ved 18-tiden denne aften gående på en grussti på efterskolens matrikel. Hun kunne stadig se skolens nærmeste bygning lyse op omkring hundrede meter derfra, da hun pludselig blev overfaldet bagfra.

I den anden ende af samtalen sad hendes mor magtesløs tilbage med tanken om, at hun ikke ville se sin datter igen, da opkaldet kort efter blev afbrudt.

Korsørmanden er tiltalt for at stå bag overfaldet, der fandt sted 8. november 2022. Han nægter sig skyldig.

Ifølge anklageskriftet blev pigen truet med kniv, lagt ned på jorden, slået med knyttet næve på kroppen og fik bundet sine hænder med strips.

»Min mor ved, hvor jeg er,« skulle pigen ifølge B.T.s oplysninger have sagt til ham, mens hun kæmpede imod og fik øje på sin telefon, der lyste op i mørket.

»Far ringer,« stod der gentagne gange på displayet.

Det var i området her, at den 15-årige efterskoleelev en novemberaften blev overfaldet. Foto: B.T. Vis mere Det var i området her, at den 15-årige efterskoleelev en novemberaften blev overfaldet. Foto: B.T.

Igennem utallige opkald de følgende minutter forsøgte forældrene ifølge B.T.s oplysninger at få kontakt til pigen.

Samtidig trackede de hendes telefon gennem 'Find My iPhone', hvor de kunne tage et screenshot af det sidste sted, telefonen var lokaliseret.

Også efterskolen blev orienteret, og personalet gik hurtigt i gang med at lede efter pigen.

Korsørmandens plan var ifølge anklagemyndigheden at kidnappe og voldtage hende.

For da pigen havde fået bundet strips om sine håndled, rejste han hende ifølge anklageskriftet op fra jorden, holdt hende for munden og forsøgte at føre hende hen over marken med den hensigt at få hende med ind i sin bil, der holdt parkeret ved et hus på den anden side af marken.

Men ifølge anklagemyndigheden skreg pigen op, og den nu tiltalte mand opgav.

I stedet lagde han hende på jorden igen og bad hende om at tælle til 100, mens han selv flygtede.

Ifølge B.T.s oplysninger lykkedes det pigen at finde sin telefon i græsset igen efter overfaldet. Til sidst lykkedes faren at komme igennem til sin datter, hvorefter hun blev mødt af personale fra efterskolen.

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi var massivt til stede ved gymnastikefterskolen i forbindelse med overfaldet. Foto: Byrd/Lind Vis mere Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi var massivt til stede ved gymnastikefterskolen i forbindelse med overfaldet. Foto: Byrd/Lind

Kort efter var også Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi massivt til stede ved gymnastikefterskolen, hvor det dengang lød, at man undersøgte »et mistænkeligt forhold.«

Flere patruljevogne ankom til stedet med udrykning, ligesom der også var politihunde til at undersøge området.

En række naboer blev i den forbindelse afhørt. Heriblandt Steven, der er indkaldt som vidne, når sagen skal for retten 14. maj. Han har overvågning af en bil, der på mystisk vis holdt parkeret ved den hæk, der adskiller hans grund fra resten af det ellers øde område.

»Jeg har boet der siden årtusindskiftet. Der holder aldrig nogen dér,« fortæller han til B.T.

På kortet kan man se både Sorø Gymnastikefterskole, det sted, hvor den mystiske bil holdt parkeret, og stierne omkring efterskolen. Det var på stien mellem bilen og efterskolen, at pigen blev overfaldet. Foto: B.T. Vis mere På kortet kan man se både Sorø Gymnastikefterskole, det sted, hvor den mystiske bil holdt parkeret, og stierne omkring efterskolen. Det var på stien mellem bilen og efterskolen, at pigen blev overfaldet. Foto: B.T.

Mere end fem måneder skulle der gå, før en formodet gerningsmand blev anholdt og sigtet i sagen.

Det skete i forbindelse med kidnapningssagen fra Kirkerup, da sigtelserne mod den i dag 33-årige mand blev udvidet til også at handle om overfaldet i Sorø og drabet på Emilie Meng.

Korsørmanden er i dag tiltalt i alle tre sager og nægter sig i det store hele skyldig.

Både den dengang 15-årige efterskoleelev fra Sorø Gymnastikefterskole og hendes mor skal vidne under retssagen til maj.

Der er afsat i alt 18 dage til retssagen inklusiv reservedage og dage til votering.

Undervejs skal blandt andre den verdensberømte dna-forsker Eske Willerslev vidne, hvilket du kan læse mere om her.

Lyt til 'På fersk gerning', hvor B.T.s kriminalreportere gennemgår sagens anklageskrift. Du kan høre den her, eller hvor du plejer at høre podcast.