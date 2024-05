Den italienske tv-station Rai er havnet i centrum for en noget opsigtsvækkende sag.

En sag, der ifølge en ekspert muligvis kan være »den største afstemningsskandale nogensinde«, når det kommer til sangkonkurrencen Eurovision.

Det skriver norsk TV 2.

Sagen udspringer af en hændelse, der fandt sted torsdag aften, hvor seere verden over kunne følge med i den anden semifinale under dette års show.

16 lande kæmpede om ti pladser videre til lørdagens finale - og mod slutningen af popbraget blev det afsløret, hvem der havde fået stemmer nok til at klare sig videre.

Som det er traditionen, afsløres der ikke noget om, hvor mange point eller hvor mange stemmer de enkelte lande havde fået.

Men seere af den italienske tv-kanal kunne pludselig i bunden af deres tv-skærme se en række lande og tal blive præsenteret.

Og de så ud til at angive, hvor mange procent af stemmerne hvert land havde fået.

Det har vakt en del opsigt - ikke mindst fordi dette års konkurrence i forvejen har været omgærdet af en del spændinger i forbindelse med den israelske deltagelse, da der har fundet flere demonstrationer og protester sted, idet kritikere ikke mener, at landet bør deltage som følge af krigen i Gaza.

På klip fra tv-stationen kunne man dog torsdag aften se, at den israelske artist - Eden Golan - tilsyneladende havde fået 39,31 procent af de italienske stemmer.

Noget, som er markant mere end nummer to på listen, som var Holland med lidt mere end syv procent.

Siden har der hersket vild forvirring over, om tallene tilsyneladende var blevet lækket, ligesom der er blevet spekuleret i, om tallene kan være korrekte.

»Hvis dette er sandt, er det den største Eurovision-afstemningsskandale nogensinde. I et så følsomt år kan vi kun forestille os konsekvenserne af dette,« lød det blandt andet tidligere fra Håkon Røssum, der er leder af fansiden Eurovision Norge, til norsk TV 2.

Fredag eftermiddag har Rai bekræftet, at man offentliggjorde tallene - det skal dog være sket ved en fejl, lyder det.

Derudover hævder tv-kanalen, at afstemningsdataene var ufuldstændige.

»Vi har undskyldt over for EBU (som står bag Eurovision, red.) og mener ikke, at fejlen vil påvirke det endelige resultat, da de offentliggjorte stemmer er ufuldstændige«, lyder det ifølge det norske medie fra Rai i en udtalelse, som citeres af det lokale medie Giornale dell'Umbria.

Til den svenske tv-kanal SVT bekræfter EBU også situationen:

»EBU har undersøgt hændelsen sammen med både Rai og deres tv-partnere og kan bekræfte, at oplysningerne blev offentliggjort ved en fejl. Vi kan også bekræfte, at oplysningerne var ufuldstændige,« lyder det.

Under Eurovision er det normal praksis, at det først er efter finalen, at de enkelte landes stemmer i semifinalerne bliver offentliggjort, så der er spænding til det sidste om resultaterne.

Du kan følge finalen i Eurovision fra klokken 21 lørdag aften. Du kan også følge med i en liveblog her på bt.dk, hvor vi følger konkurrencens udvikling.