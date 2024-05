Selvom det først er lørdag, at der er finale i Eurovision i Malmø, bliver der fredag ved med at ske udviklinger i sagen.

Fredag eftermiddag er det blevet meldt ud, at man vælger at aflyse en planlagt pressekonference i Eurovision-lejren.

Det var de såkaldte 'Big 5-lande' der skulle stille op til pressemøde fredag aften. Men det er altså nu blevet aflyst. Det fremgår af en intern meddelelse, der er blevet sendt til de pressefolk, der er til stede ved Eurovision i Malmø.

Aflysningen skyldes angiveligt, at deltagerne fra de fem store Eurovisionlande – Frankrig, Italien, England, Spanien, Storbritannien – samt værtslandet Sverige – ifølge meddelelsen ønsker at fokusere på at øve sig op til finalen.

Det er anden opsigtsvækkende melding der kommer fra Eurovision-lejren på kort tid.

Tidligere fredag dukkede Hollands deltager Joost Klein ikke op til en officiel generalprøve.

I samme omgang blev det meldt ud, at man fra Eurovisions side 'undersøger en hændelse', der relaterer sig til den hollandske deltager.

Kort tid efter kunne hollandske De Telegraaf meddele, at Joost Klein har slettet al Eurovision-relateret indhold fra sin Instagram-konto. Han skal også være stoppet med at følge Eurovision på kontoen.

B.T.s journalist på stedet fortæller, at udmeldingerne har skabt en del forvirring i Eurovision-lejren.

»Indtil videre ved vi ikke mere end det, der er meldt ud fra EBUs side, og vi må vente og se, hvad der senere bliver meldt ud fra arrangørens side,« siger hun.

Ifølge de officielle udmeldinger, har de to episoder ikke noget med hinanden at gøre. Men det holder ikke journalisterne i Malmø fra at spekulere i, om der er en sammenhæng, oplyser B.T.s journalist.

»Det er ikke meldt ud, at det har en relation til den tidligere udmelding, men det er svært at se det i et andet lys end det,« siger hun.