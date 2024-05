Torsdag aften fik to drenge på en skole i Kolding sig en slem overraskelse.

Imens drengene løb rundt og spillede fodbold, fik de pludselig kastet noget efter sig af nogle unge, der befandt sig på skolens tag.

Der var ikke tale om en bold, en sten eller lignende, men derimod en såkaldt syrebombe, som drengene fik kastet efter sig. Det skriver Jyske Vestkysten.

Vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Halfdan Kramer bekræfter over for B.T., at man efterforsker episoden, hvor en eller flere personer kastede en flaske med en sprængfarlig syreblanding efter de 10-årige drenge, der heldigvis ikke blev ramt, da flasken sprængte.

Men det er langt fra sikkert, at det en anden gang vil gå lige så godt, siger vagtchefen.

»Det er langt fra uden risiko. Der er tale om en væske, der kan virke ætsende, og som er potentielt farlig - både for mennesker, dyr og naturen,« siger Halfdan Kramer.

Vagtchefen fortæller, at politiet i skrivende stund efterforsker episoden.

»Vi er på sporet af gerningsmændene. Vi efterforsker det - er i gang, imens vi taler. Vi håber, at vi muligvis har fat i gerningsmændene inden for noget tid,« siger Halfdan Kramer.

Hvis eller når gerningsmændene bliver fanget, risikerer de en relativt alvorlig straf, lyder det fra vagtchefen.

»Det er for tidligt at sige her, men alle de paragraffer, der kan komme ind over her, er nogen, der i sidste ende kan resultere i fængselsstraf,« siger han.

Derfor vil han også gerne komme med en klar advarsel til gerningsmændene eller andre, der kunne finde på at gøre lignende ting.

»Vi vil gerne komme med en klar opfordring til at lade være med at lave de her syrebomber. Dels fordi man risikerer, at man selv eller andre komme til skade. Og så er vi inde og snakke ting, der risikerer at give en større plet på straffeattesten,« lyder det fra vagtchef Halfdan Kramer.