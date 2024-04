Brugere, der søndag eftermiddag forsøger at benytte sig af MitID, bliver formentlig skuffede.

Tjenesten er nemlig utilgængelig i øjeblikket, lyder det på MitID.dk samt på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

På sidstnævnte fremgår det af en opdatering fra 13.51, at det ikke er muligt at logge ind med MitID, og at problemet rammer på tværs af alle brugere.

»Task force hos Nets er opstartet klokken 13.15 for at løse problemet. Næste status er klokken 14.45, eller når der er nyt på sagen,« lyder det en besked, der er underskrevet:

»Med venlig hilsen MitID.«

