Peter Smith nød den sidste feriedag på den caribiske ø Tobago.

Fredag ville den 64-årige brite bare tage sig en sidste dukkert, inden flyveturen gik hjem til Storbritannien senere samme dag.

Men svømmeturen fik fatale følger.

Omkring ti meter fra land blev han på lavt vand angrebet af en tyrehaj.

Hajen bed ham i venstre arm, venstre ben og i maven, og han blev i kritisk tilstand kørt til hospitalet.

Det skriver den britiske avis The Guardian, som citerer lederen af øens regering, Farley Chavez Augustine.

Ifølge ham blev den britiske turist angrebet på stranden Turtle Beach på øens nordkyst.

Myndighederne på øens kalder fredagens angreb for »usædvanligt og uheldigt.«

Stranden blev lukket efter episoden, og droner fløj langs kysten for at lokalisere hajen.

»Dette er en meget usædvanlig hændelse, da Tobago er kendt for sine sikre og smukke strande,« lyder det i en erklæring fra det lokale styre.

»Myndighederne vil også gerne forsikre offentligheden om, at vores gæsters sikkerhed er en prioritet, og at al ekspertise bliver engageret for at øge sikkerheden og håndtere denne situation bedst muligt som muligt.«