B.T. tager hver uge temperaturen på de kendtes indkøbsvaner.

I denne uge tv-vært Peter Ingemann, som bl.a. kan ses i 'To ens' og for hvem én butik har en særlig plads i hans hjerte, og som ikke alene elsker et godt tilbud, men også gerne hamstrer over flere dage.

Til hverdag handler jeg altid i…

»Den, der ligger tættest på, er en Rema 1000. Og nu åbner der snart en Super Brugs lige overfor, og det glæder vi os meget til.

»Og fordi jeg kommer fra Ry, kører vi ofte ud til Danmarks bedste Kvickly, som ligger i min hjemby, så jeg kører gerne en halv times tid for at komme derhen.«

»Men den nemmeste er Rema 1000, for den ligger to kilometer fra mig.«

Hver uge handler jeg for cirka…

»Mere end jeg ønsker at finde ud af.«

»For 25 år siden, da Trine og jeg lige havde mødt hinanden og ikke havde en krone, dér skulle vi leve for 1500 kroner om måneden i madbudget.«

»Jeg var journalistpraktikant og Trine på en deltidsstilling som nyuddannet lærer, og vi havde ikke fem flade ører udover det, så den stod tit på flåede tomater og tun væltet sammen med noget tørpasta.«

»Men med alderen er man blevet lidt mere sat og har heller ikke små børn længere, så der er lidt mere fråds.«

»Jeg tænker, at man spilder mange penge på impuls frem for, da vi var yngre og tjekkede tilbudsaviser og stregede af. For man kan virkelig spare mange penge, hvis man tænker sig om.«

»Så jeg ved faktisk ikke, hvad vi bruger, men et bud vil være det firedobbelte af dengang.«

I mit køleskab finder du altid…

»Æg. Altid. For min kone bliver deprimeret, hvis hun ikke har et morgenæg. Det er fuldstændig autistisk. Hun kan blive direkte i dårligt humør.«

»Jeg drikker ikke mælk, har aldrig gjort det, for jeg kan ikke lide det. Men der er altid lidt, for Trine bruger det i kaffen.«

»Boller bager vi som regel selv og har liggende i fryseren, så udover æg og mælk, er der også altid skyr, en brieost og en form for pålæg.«

Når jeg går i supermarkedet, impulsshopper jeg næsten altid…

»Førhen gjorde jeg ikke. Nu gør jeg det på den måde, at jeg først finder ud af, hvad vi skal have et spise, når jeg kommer ud i supermarkedet. Og det er jo en form for impuls.«

»For et par måneder siden prøvede vi nemlig.com, så vi kunne sidde derhjemme og bestille, og det kom lige til døren. Men du skal alligevel pakke det ud, der er emballage, der skal tilbage, så det forsvandt lidt igen.«

»Og der er også noget over det at gå ud at handle. Vi kan jo ikke klage over, at supermarkederne forsvinder, hvis vi ikke selv bruger dem.«

»Jeg bor i Sejs-Svejbæk, som er en by med måske 3.000 indbyggere, og vil vi have en Superbrugs med egen slagter og godt udvalg, må vi bruge den og betale for det.«

Arkivfoto af Peter Ingemann og hans hustru gennem 25 år, Trine Ingemann. Foto: Martin Sylvest Andersen/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af Peter Ingemann og hans hustru gennem 25 år, Trine Ingemann. Foto: Martin Sylvest Andersen/Ritzau Scanpix

Jeg kunne aldrig drømme om at bruge penge på…

»Nu kan man ikke købe foie gras i Kvickly, men det kunne jeg nu aldrig finde på at købe. Jeg har med skam spist det med velbehag på restauranter, men med tanke på, at nogen får stukket en tragt ned i halsen, for at deres lever skal eksplodere, så går min grænse sgu nok dér.«

»Nu er det måske et dumt eksempel, når man ikke kan købe det her, så skal jeg komme med et mere, er det snaps. For jeg kan ikke lide det og kunne derfor ikke drømme om at købe det.«

Mit forhold til tilbudsvarer er…

»Jeg elsker tilbudsvarer og går også efter tilbud. I dag var der for eksempel tilbud på Meyers porresuppe, som der åbenbart ikke har været så meget salg i. Så selvom jeg ikke er én, der ellers køber færdigretter, tænkte jeg, at det skulle jeg lige prøve.«

»Når jeg ser varerne, så rykker jeg. Nu så jeg for eksempel den der Merrild kaffe i dag, som stod til 47,95 kroner. Og den ved jeg, at jeg nogle gange har købt for 25-30 kroner posen, så der kan jeg ikke få mig selv til at købe den til dén pris, medmindre jeg akut mangler kaffe.«

»Men når jeg så falder over den til 25-30 kroner, så køber jeg dem, man må. Otte poser eller hvad ved jeg. Og måske kommer jeg forbi dagen efter og gør det igen.«

Mit favoritsupermarked er…

»Helt klart Kvickly. Men det er Kvickly i Ry, og det er meget vigtigt. For det er nemlig en selvstændig brugsforening, og det gør også, at de har en større frihed til at indrette butikken, som de vil.«

»Det er den, jeg arbejdede i, da jeg var 15. Der lå først en brugs i Ry, men så blev den bygget om til en kæmpe Kvickly – i hvert fald efter Ry standard- og der kom jeg til at arbejde som rengører i slagterafdelingen.«

»Den har en særlig plads i mit hjerte og er bare en helt igennem god butik. Dog dyr. De kunne godt sætte prisen lidt ned. Men pris og kvalitet hænger jo sammen.«

»Så det er en luksus Kvickly, og jeg kan kun opfordre folk til, at kommer de på de kanter, så kør ind til Kvickly. Det er Danmarks flotteste.«

Til gengæld sætter jeg aldrig mine ben i…

»Der er ingen fine fornemmelser der. Jeg har handlet meget i Aldi, som er en butik, mange gik en stor bue udenom, men jeg ved ikke hvorfor. For det er ligesom at gå i Jem & Fix. Dér, hvor tingene er stablet lidt op på paller, er det som regel også billigt og vice versa.«

»Lidl har jeg heller aldrig forstået, at nogen rynker på næsen af. Det er klart den bedste af alle discountbutikker. Der er ordnung muss sein, det er tysk, grøntsagerne er altid friske, og der er et stort udvalg af pålæg.«

»Så nej, jeg har ikke noget med, at der kunne jeg aldrig finde på at handle.«

Det putter jeg i indkøbskurven, hvis det skal være ekstra lækkert…

»Jamen, der er sådan noget, der hedder Sashi-kød fra Finland. Herovre i Danmarks alper er det ikke så tit, at man støder på kobekød, og så er Sashi et stykke af vejen.«

»Det er skide gode udskæringer af okse og sådan en cote de boeuf, der er blodrød i midten, hvor man skærer skiver ud i stedet for at sidde med en hel bøf, det kan jeg godt lide.«

»Som tilbehør er jeg desværre mange gange doven og køber røsti, som man propper i ovnen, men ellers kunne det være en bagt kartoffel eller om sommeren helt nye kartofler med bearnaise sauce til.«

»Jeg er jo barnebarn af en hesteslagter, så der kommer slagtergenerne nok op i mig. Men jeg må også indrømme, at med alderen får jeg sgu sværere og sværere med kød.«

»Så jeg spiser meget mindre, end jeg gjorde før. Både ud fra en miljøbevidsthed om, at det er noget svineri. Og så kan jeg også mærke, at mit system siger 'lad nu være', for jeg kan mærke, at kroppen kommer på overarbejde.«

Det putter jeg i indkøbskurven, når det skal gå virkelig stærkt…

»Så er det fredag eftermiddag, Kvickly i Ry og en fredagsmenu, hvor der er to bøffer, broccoli-bacon salat, bearnaisesauce og bum. 139,95 kroner. Så kører det.«

»Jeg køber ikke færdigretter, og det er nok igen fordi udvalget er for lille her. Og jeg er ikke sådan en, der køber Danish Crowns boller i karry. Dem laver jeg sgu selv.«