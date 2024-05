Det plejer at være et fredeligt sted.

Men freden blev i den grad brudt, da tre surfere blev fundet myrdet i den mexicanske havneby Ensenada, hvor de lokale beboere er chokerede.

Det skriver BBC.

Tre surfere – to australske brødre, Callum og Jake Robinson, og deres amerikanske ven, Jack Carter Rhoad – havde været i byen blot et par dage tidligere for at nyde nogle af de bedste surfspots i Nordamerika ved starten af det, der skulle have været deres livs rejse.

De forsvandt den 27. april, og ligene af dem blev fundet den 5. maj.

De havde planlagt at tage en velkendt rute fra Ensenada, surfe og campere langs Stillehavskysten og ankomme til Rosarito længere mod nord.

Men de blev fundet brutalt myrdet på en campingplads.

Ensenada vrimler med surfere.

Jessica, en amerikansk kvinde, er selv surfer, og hun benytter ofte faciliteterne.

»Det er svært. Jeg har faktisk altid følt mig sikker her,« siger surferen, der vil fortsætte med at benytte stedet på trods af mordene.

»Vi tager selvfølgelig vores forholdsregler og undersøger nøje, hvor vi tager hen, før vi tager afsted. Men der er så smukt her, og folk er så venlige, at vi har tænkt os at surfe langs hele kysten, mens vi bor her,« siger hun.

Tre personer er blevet anholdt i forbindelse med mordene. Blandt dem en kvinde som var i besiddelse af en af mændenes mobiltelefoner.

Myndighederne i Baja California arbejder ud fra den teori, at de anholdte havde forsøgt at stjæle gruppens køretøj, muligvis for at få fat i dækkene. Men da de mødte modstand, dræbte angriberne dem, før de brændte deres telte og forsøgte at skjule ligene.