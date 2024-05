Venstres formand, Troels Lund Poulsen, giver ingen garantier for, at Venstre bliver i den nuværende SVM-regering indtil næste folketingsvalg.

Det kan man læse i Jyllands-Posten, hvor Troels Lund Poulsen og næstformand Stephanie Lohse giver et længere interview.

Og spørger man B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, så kan Venstre blive nødt til at kigge efter en anledning for at komme helskindet ud af regeringssamarbejdet. Det vender vi tilbage til.

Adspurgt om Troels Lund Poulsen kan garantere, at Venstre bliver i regeringen tiden ud, lyder svaret:

»Jeg tror, at man skal passe på med at give ultimative garantier, for jeg ved ikke, hvad der sker om et halvt år. Men jeg kan i hvert fald bare sige, at vi er glade for det samarbejde, vi har,« siger Troels Lund Poulsen til Jyllands-Posten. Han forklarer dog, at det er partiets »klare udgangspunkt« at blive i regeringen.

B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, tvivler dog på, at det oprigtigt er Venstres reelle hensigt at blive i regeringen.

»Presset på Venstre øges dag for dag. Venstres udmeldinger om regeringssamarbejdets storhed køber danskerne ikke,« siger Qvortrup og fortsætter:

»Der er en kæmpe vrede derude. Vælgerne tilgiver ikke Venstre, at man gjorde Mette Frederiksen til statsminister. Det var både Jakob Ellemann-Jensen og Troels Lund Poulsen ansvarlige for.«

Vælgerne er flygtet fra Venstre ubønhørligt siden valget i 2022. I de sidste uger er målingerne nået et nyt lavpunkt for det gamle borgerlige parti.

Både Epinion målte Venstre til 6,5 procent, hvilket er det laveste, som de har målt Venstre til nogensinde.

Præcis sådan forholdt det sig også med Megafons måling på TV 2, der havde nøjagtig samme opbakning til Venstre.

Politisk analytiker, Henrik Qvortrup Foto: Jon Wiche Vis mere Politisk analytiker, Henrik Qvortrup Foto: Jon Wiche

Venstre er med andre ord et katastrofalt sted, hvor partiet risikerer at lide uoprettelig skade.

»På et eller andet tidspunkt, så kan Venstre blive tvunget til at finde en eller anden afbryderknap for deltagelse i regeringen,« siger Qvortrup.

Han siger, at Venstre havde en god mulighed for at forlade regeringen, da Jakob Ellemann-Jensen stoppede som formand.

»Den chance forspildte Venstre. Man kan ikke trække sig fra regeringssamarbejdet, fordi meningsmålingerne er katastrofale. Det ville ellers være ærlig snak,« siger Qvortrup, der forklarer, at Venstre må hænge sin udmelding fra SVM-regeringen op på en politisk sag.

»Den mest sandsynlige exitstrategi for Venstre er nok den kommende aftale om en CO₂-afgift. Her kan man sige, at baglandet ikke kan sluge afgiften, og prisen for partiet er for høj.«

»Man risikerer dog, at det giver lidt bagslag, fordi mange af Venstres vælgere i byerne synes at CO₂-afgiften på landbruget er helt rimelig,« siger Qvortrup.

Han peger på flere andre muligheder, hvor Venstre kan få et påskud for at forlade regeringen. Herunder kommunalvalget næste år, hvor Venstres borgmestre kan presse på, hvis ikke valget skal ende katastrofalt.

Den kommende tid vil man sandsynligvis også se et Venstre, som i stigende grad er konfliktvilligt overfor Moderaterne og måske især Socialdemokratiet.

»Venstre er i stigende grad på vej væk fra regeringens konsensus-alter, hvor man ellers har forsøgt at se enige ud om så meget som muligt,« siger Qvortrup.

Lyt til B.T.s podcast Q & CO med politisk analytiker Henrik Qvortrup.