Under et besøg i Legoland i Storbritannien torsdag fik en baby pludselig et hjertestop.

Nu er den lille dreng, der kun blev fem måneder, afgået ved døden.

Det skriver Sky News.

I forbindelse med den tragiske hændelse i forlystelsesparken blev barnets mor, en 27-årig britisk kvinde, anholdt.

Ifølge politiet mistænker man moren for at have forsømt sit barn i sådan en grad, at det førte til unødvendig skade.

Det er endnu uvist, hvilke præcise omstændigheder der førte til, at den lille drengs hjerte stoppede med at slå.

»Vi arbejder tæt sammen med personalet på Legoland Windsor Resort, men vi vil gerne tale med alle, der skulle have oplysninger i sagen,« lyder det fra politiet.

»Vores tanker er med drengens familie. Vi støtter dem så meget vi kan i denne ekstremt svære tid.«

Moren blev efter sin anholdelse løsladt mod kaution. Foreløbigt til 26. juli.