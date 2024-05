Holger Rune havde ild i øjnene og fik lukkede munden på de mange italienske tilskuere, som prøvede at hyle danskeren ud af den.

På Central Stadium of Tennis i Rom besejrede Rune sin italienske modstander Luca Nardi i suveræn stil med cifrene 6-4, 6-4 og er dermed klar til tredje runde af den store Masters 1000-turnering. På ét bestemt punkt viste danskeren et niveau af en anden verden. Herunder får du B.T.s dom over Holger Runes præstation.

Det var en ekstremt fokuseret Holger Rune, som virkelig havde lært af kampene i Madrid, hvor der var alt for mange satsede bolde, der hovedløst blev smasket afsted af den unge dansker.

Holger Rune var nemlig som forvandlet i opgøret mod Nardi, hvor Rune var en decideret mentalt monster, da han stort set alle dueller ventede på det helt rette øjeblik til smæk med forhånden - eller en fantastisk stopbold.

Det mentale overskud viste han også glimrende frem, da han var under stort pres i andet sæt ved stillingen 2-1 til italieneren.

Her overlevede utrolige fem breakbolde og hev servepartiet hjem, hvorefter han gik direkte ud og brød Nardi, som grundlagde sejren i andet sæt.

Foto: Filippo Monteforte/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Filippo Monteforte/AFP/Ritzau Scanpix

Holger Rune har en værtøjskasse af en anden verden, når det hele spiller for ham.

Der var nærmest det samme antal vindere med både for- og baghånden, og han leverede nogle af de bedste og mest kontrollerede stopbolde i lang, lang tid.

21-årige Rune kan så mange ting med en tennisketcher, at det nærmest handler om, at han skal kunne begrænse sig på bedste vis.

Den balancegang ramte han helt perfekt lørdag aften i den italienske hovedstad.

Selvom stort set alle tilskuere heppede på deres hjemmebanehelt i Nardi, gemte der sig et par danske tilskuere på tribunerne.

Det var et par prominente af slagsen, som var rejst til den italienske hovedstad for heppe på Holger Rune.

DR-værten Josefine Høgh og TV 2-værten Lasse Sjørslev kunne se, hvordan Holger Rune sled italieneren op og snuppede sejren.

Også Holger Runes mor, Aneke Rune, var på hovedbanen til den store ATP 1000-turnering, efter hun ikke var med sønnen til flere tuneringer i USA.

Foto: Alessandro Di Meo/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Alessandro Di Meo/EPA/Ritzau Scanpix

Selvom Luca Nardi havde god opbakning på hjemmebanen, var det en modstander, som Holger Rune til hver en tid skal kunne slå.

Nu venter der en helt anden og meget svær opgave, når Rune i tredje runde står overfor argentinske Sebastian Baez.

Han er i den grad en grusspecialist, som har vundet to titler på underlaget i år allerede.

Der skal derfor ikke meget slinger i valsen for Holger Rune før, at han kan komme i problemer mod verdens nummer 19. Der er dog ikke nogen tvivl om, at hvis Rune spiller, som han gjorde i dag, vinder danskeren også det opgør.