Kong Frederik har været konge i mere end en måned nu.

Men efter flere begivenheder i forbindelse med tronskiftet, sin første audiens som konge og et erhvervsfremstød i Polen, er det nu tid til ferie.

Derfor er kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian og resten af Kongeparrets børn rejst ud af landet for at tage på vinterferie.

Det bekræfter Kongehuset overfor B.T.

ARKIV. Kong Frederik og familien har i mange år været glade for at holde vinterferie og stå på ski i schweiziske Verbier i februar. Foto: Valentin Flauraud/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere ARKIV. Kong Frederik og familien har i mange år været glade for at holde vinterferie og stå på ski i schweiziske Verbier i februar. Foto: Valentin Flauraud/EPA/Ritzau Scanpix

Dermed er dronning Margrethe for første gang indsat som rigsforstander, da både Kongen og Kronprinsen er bortrejst fra landet.

Kongehuset bekræfter ligeledes overfor B.T., at dronning Margrethe er rigsforstander i forbindelse med, at Kongen og Kronprinsen er ude af landet på et privat ophold i forbindelse med skolernes vinterferie.

Det ses også på rigsforstanderflaget, der svajer over dronning Margrethes palæ på Amalienborg lørdag morgen, mens Kongeparrets palæ har fået hejst splitflaget, der markerer deres fravær.

Gennem mange år har det været snelandskaberne i Verbier i Schweiz, som kongefamilien er draget imod, når skolernes vinterferie skulle afholdes.

Lørdag morgen ses splitflaget over Kongeparrets palæ på Amalienborg, da kongefamilien er bortrejst på vinterferie, mens rigsforstanderflaget over dronning Margrethes residens viser, at hun leder landet i deres fravær. Foto: Lykke Buhl. Vis mere Lørdag morgen ses splitflaget over Kongeparrets palæ på Amalienborg, da kongefamilien er bortrejst på vinterferie, mens rigsforstanderflaget over dronning Margrethes residens viser, at hun leder landet i deres fravær. Foto: Lykke Buhl.

For fire år tilbage indrømmede den daværende kronprins Frederik, at han og familien i ti år havde ejet en luksuriøs chalet i kendisbyen Verbier i de schweiziske alper.

Dog vakte det debat, da det kom frem, at kongefamilien også lejede deres private luksushytte ud. Læs mere om det HER.