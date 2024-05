Nicolai Seebach og broren Rasmus' forhold er så ødelagt, at de ikke længere taler sammen.

Heldigvis for førstnævnte er forholdet til banken dog intakt – eller det må man formode efter musikproduceren har sat villaen i Vedbæk til salg.

Boligen med havudsigt og som ifølge ejendomsmægleren er i ægte 'LA-stil' er sat til salg for ikke mindre end 34,5 millioner kroner.

Og med den salgspris er det ikke småpenge den ene Seebach-bror står til at tjene.

Han købte nemlig villaen tilbage i oktober 2021 for 27 millioner kroner.

Selvom han altså kun har kunnet nyde havudsigten og boligens 264 kvadratmeter i to og et halvt år, kan han altså se frem til at tjene 7,5 millioner på salget.

Du kan se boligen hos Boliga.

Hvis altså den ender med at blive solgt til udbudsprisen.

Nicolai Seebach er søn af sanger og komponist Tommy Seebach, og så har han en ganske kendt lillebror – Rasmus Seebach.

Brødrene har i fællesskab blandt andet ejet selskabet Brdr. Seebach ApS, indtil februar i år, hvor Rasmus købte Nicolai ud.

Det skete dog ikke helt uden dramatik.

Rasmus Seebach ønskede dengang ikke at kommentere sagen.

Nicolai Seebach udtalte efterfølgende, at de to brødre ikke ville komme på talefod igen.