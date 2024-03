I september bekræftede Tommy Seebachs to sønner, at de havde brudt efter årtiers parløb.

Nu har Rasmus Seebach så endegyldigt købt Nicolai Seebach ud af deres fælles musikfirma.

Det fremgår af det offentlige virksomhedsregister.

Rasmus Seebach har ikke ønsket at kommentere sagen, melder hans manager Nicolaj Bundesen til B.T.

»Ingen kommentarer,« lyder det korte svar.

Men klart står det, at det fra 2. februar har været Rasmus Seebach alene, der har ejet Brdr. Seebach ApS.

Fremtil da har Nicolai Seebach ejet 35 procent af virksomheden, han var med til at stifte og direktør i.

Men nu har han altså forladt virksomheden, der samme dag ellers kunne vise en imponerende fremgang.

Rasmus Seebach og broren Nicolai har ellers altid været meget tætte. Brødrene laver både investeringer og musik sammen, hvilket startede med rapgruppen G-Bach i slutningen af 90erne. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Foto: Bent Midstrup Foto: Bent Midstrup Vis mere Rasmus Seebach og broren Nicolai har ellers altid været meget tætte. Brødrene laver både investeringer og musik sammen, hvilket startede med rapgruppen G-Bach i slutningen af 90erne. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Foto: Bent Midstrup Foto: Bent Midstrup

Det seneste årsregnskab viser ellers fremgang i virksomheden.

Her er brødrene kommet ud af deres sidste fælles regnskabsår med et overskud på mere end 2,6 millioner kroner.

Det øgede overskud er på trods af, at der er kommet personaleomkostninger ind i virksomheden.

Hvor der før har været brugt nul kroner på løn og gager til de to brødre, så blev der nu udbetalt 1.655.000 kroner. Derudover er der også blevet foreslået udbytte for 3.755.834 kroner.

Men om nogen af disse penge er blevet brugt til at købe Nicolai Seebach ud, har Rasmus Seebach ikke ønsket at svare på.

Både Rasmus og Nicolai Seebach har tidligere bekræftet, at deres musikalske samarbejde var ophørt, efter Se&Hør kunne afsløre det tilbage i september.

Ugebladet skrev dog også, at brødrene end ikke kunne 'være i stue sammen', efter Rasmus Seebach smed broren ud af deres fælles musikfirma for ikke at skulle dele indtægterne med ham.

Rasmus Seebach og Nicolai Seebach voksede op ved siden af Gertrud og Dario Campeotto. Brødrene - og deres søster Marie Seebach - er børn af den afdøde dansk top-legende Tommy Seebach og Karen Seebach. Foto: B.T. Arkiv. Vis mere Rasmus Seebach og Nicolai Seebach voksede op ved siden af Gertrud og Dario Campeotto. Brødrene - og deres søster Marie Seebach - er børn af den afdøde dansk top-legende Tommy Seebach og Karen Seebach. Foto: B.T. Arkiv.

Overfor B.T. bekræftede Seebach-familiens mangeårige ven og nabo Gertrud Campeotto, at brødrene ikke længere var på talefod.

»Men det er jo, hvad der sker i de bedste familier,« forklarede sangeren Dario Campeottos enke da og understregede, at hun håbede, at Rasmus og Nicolai Seebach ville finde hinanden igen.

Selvom Rasmus Seebach og Nicolai Seebach ikke længere har musikvirksomheden sammen, så driver de stadig flere forretninger sammen.

Ifølge CVR-registeret har de fortsat produktionsselskabet TOP NOTCH MUSIC I/S sammen og holdingselskabet TOP NOTCH INVEST ApS og managementselskabet TOP NOTCH MANAGEMENT ApS.

De to brødre har ligeledes flere investeringsselskaber sammen, herunder også med manager Nikolaj Bundesen.

Det gælder ikke mindst deres ejendomsinvesteringsselskab S & S Ejendomsinvest, hvorigennem brødrene for nyligt solgte et luksusboligbyggeri i Hellerup til den berygtede århusianske rigmand, Peter Krogsgaard Jørgensen.

Rasmus Seebach ejer desuden selvstændigt virksomheden RCS Drift ApS, hvorigennem han udgiver musik og besidder rettighederne til den musik.