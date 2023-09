»Alle, der kender mig, ved, at familie betyder alt for mig. Derfor er jeg rigtig ked af, at Nicolai og jeg ikke har kunnet finde en løsning sammen.«

Sådan sagde Rasmus Seebach, da det onsdag kom frem, at han og storebroren Nicolai Seebach har brudt med hinanden efter årtiers musikalsk samarbejde.

Og én, der begræder de to brødres uoverensstemmelser er deres mangeårige nabo og ven af familien, Gertrud Campeotto.

Sammen med sin afdøde musikermand Dario Campeotto så parret de ellers så tætte brødre vokse op sammen, da familien Seebach boede overfor dem på Frederiksberg.

B.T. møder Gertrud Campeotto til premieren på musicalen 'Sisters Act' torsdag aften, hvor Birthe Kjær havde en hyggelig aften planlagt til dem. »Jeg har så mange venner, der gerne vil gøre det godt for mig, efter jeg er blevet enke,« forklarede Gertrud Campeotto, der mistede sin mand, musikeren Dario Campeotto i april. Her mødte Rasmus Seebach op til bisættelsen med sin kæreste Julie Teglhus. »Dario stod altid på den anden side af gaden og samlede biler. Da jeg var lille, følte jeg altid, at man kunne gå over til Dario i garagen og få en sludder. Han har altid bare været der og var en god ven. Så det er sørgeligt,« sagde Rasmus Seebach da.

Men da Getrud Campeotto fortsat er nære venner med Karen Seebach, der er mor til Rasmus Seebach og Nicolai Seebach, vil hun ikke komme for meget ind på det overraskende brud mellem brødrene, da B.T. møder hende torsdag aften til premieren på musicalen 'Sister Act'.

»Det er meget privat. Jeg har vidst det i et stykke tid,« siger Gertrud Campeotto.

Men det er noget, der ærgrer dig også, at de ikke taler sammen længere?

»Selvfølgelig gør det dét, for jeg holder meget af begge drengene. Vi var jo genboer på Drosselvej, så de er vokset op og kommet i vores hjem og sådan noget,« forklarer Gertrud Campeotto.

»Men det er jo, hvad der sker i de bedste familier,« tilføjer hun og understreger, at hun håber Rasmus og Nicolai Seebach finder ud af det hele igen.

Rasmus Seebach og Nicolai Seebach voksede op ved siden af Gertrud og Dario Campeotto. Brødrene - og deres søster Marie Seebach - er børn af den afdøde dansk top-legende Tommy Seebach og Karen Seebach.

Det var Se & Hør, der onsdag kunne afsløre det ophørte samarbejde mellem Tommy Seebachs to sønner.

Ifølge ugebladet har Rasmus Seebach og Nicolai Seebach end ikke kunne 'være i stue sammen', efter Rasmus Seebach for et år tilbage smed storebroren ud af et fælles musikfirma for ikke at skulle dele indtægterne med ham.

En udlægning, som Rasmus Seebach dog fortalte, han ikke kunne genkende.