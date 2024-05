Sagen mod Donald Trump om de såkaldte tys tys-penge fortsatte fredag i New York.

Og denne gang var det ekspræsidentens tidligere kommunikationschef Hope Hicks' tur til at indtage vidneskranken.

Hun blev spurgt ind til, hvordan hun håndterede mediehenvendelserne om affære-rygterne mellem Donald Trump og den tidligere pornoskuespiller Stormy Daniels.

Men det hele endte med at blive for meget for Hope Hicks, skriver CNN og ABC News.

Hope Hicks. Foto: Andrew Harnik/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Hope Hicks. Foto: Andrew Harnik/AP/Ritzau Scanpix

»Jeg er meget nervøs,« sagde hun indledningsvis i retten, da anklagerne indledte deres spørgsmål.

I 2016 blev Hope Hicks ringet op af en journalist fra avisen The Wall Street Journal.

Journalisten ville spørge ind til rygter om, at Donald Trump og Stormy Daniels skulle have haft et forhold for år tilbage.

Her udtalte Hicks, at det var »absolut og utvetydig usandt«.

Hope Hicks erkender i retten, at det var Donald Trump, som bad hende om at sige det.

»Han var bekymret for, hvordan det ville blive set af hans kone, og han ville have mig til at sikre, at avisen ikke blev leveret til hans hjem den morgen,« forklarede Hope Hicks fra vidneskranken.

Men da det blev forsvarernes tur, kunne hun ikke holde tårerne tilbage.

'Hope Hicks brød sammen i vidneskranken, da hendes krydsforhør skulle til at begynde,' skriver ABC News og tilføjer, at hun kiggede ned, duppede sine øjne og efterfølgende bad om en pause.

Retten blev derfor hævet kortvarigt, mens Hicks forlod retssalen sammen med sin advokat.

Donald Trump nægter selv forholdet til Stormy Daniels og kalder retssagen 'politisk forfølgelse'.

Selv mener Stormy Daniel, at hun har modtaget 130.000 dollar – knap 900.000 kroner for at tie stille om en affære, hun påstår at have haft med Donald Trump.

Trumps advokat, Michael Cohen, har erkendt, at han overførte beløbet til Daniels. Hvilket i sig selv ikke er problematisk.

Hope Hicks kunne se direkte på Donald Trump, da hun gav forklaring. Foto: Jane Rosenberg/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Hope Hicks kunne se direkte på Donald Trump, da hun gav forklaring. Foto: Jane Rosenberg/Reuters/Ritzau Scanpix

Men den er angiveligt blevet bogført som en forretningsudgift i form af advokatsalær, og anklagerne mener dermed, at Trump har forfalsket forretningsdokumenter, hvilket er ulovligt i New York, skriver Ritzau.

Udover Hope Hicks er også mediechefer, advokater og folk fra Trump-administrationen blevet afhørt i sagen.

Og så lige for at vende tilbage til dagens retsmøde: Hope Hicks vendte tilbage til vidneskranken ti minutter senere.

»Det må du undskylde,« sagde hun og gjorde sig klar til at svare på spørgsmålene.

Hun blev blandt andet spurgt ind til sin tid i Trump-administrationen, og om forholdet mellem hende og Trump var baseret på tillid og respekt.

»Ja«, svarede hun og tilføjede, at hun mindedes sin tid hos Trump med glæde.

Hope Hicks blev ansat af Donald Trump i 2015, hvor hun var frem til 2018 – og igen fra 2020 til 2021 som rådgiver.