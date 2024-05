Torsdag, da et fly fra det tyske luftfartsselskab Condor landede i Frankfurt Lufthavn, stod et større beredskab klar til at tage imod passagerne.

Årsagen?

Opkast i lårtykke stråler.

På turen, der gik fra Mauritius til Frankfurt, blev hele 70 ud af de i alt 290 passager pludseligt dårlige og begyndte at kaste op.

Det skriver Bild.

En talsperson fra flyselskabet fortæller, at ingen fra besætningen blev ramt af den pludselige kvalme.

»De er også uddannet og trænet til særlige situationer som denne. Efter nøje at have undersøgt den samlede situation fortsatte flyvningen. Flyet landede sikkert i Frankfurt, hvor der var medicinsk personale til at tage sig af de berørte gæster,« lyder det.

En undersøgelse skal nu fastslå, hvorfor så mange passagerer blev syge. Bild har spurgt Condor, om det kan skyldes maden, der blev spist ombord.

Den spekulation vil selskabet dog ikke deltage i.

»Condor arbejder tæt sammen med alle ansvarlige partnere og myndigheder. Der er i øjeblikket ikke noget klart svar. Vi vil ikke deltage i spekulationer om årsagen, for eksempel om de individuelle menuer ombord, som blev tilberedt på Mauritius,« siger en talsperson fra Condor.