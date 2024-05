Selv om sommerferien er om hjørnet, er lønforhandlinger i den norske flybranche endnu ikke på plads.

Det får Børsen i Norge til at melde om 'fare for sommerkaos' og mulighed for strejke, inden folk skal på sommerferie.

Ifølge mediet er hverken piloter, kabinepersonale eller flyteknikere i mål med årets forhandlinger. Ej heller personale som inspektører og rengøringsfolk.

Det er set før, at strejkende lufthavnspersonale forårsager forstyrrelser i flytrafikken.

Så sent som i sidste uge var der forsinkelser på op til 60 minutter i Københavns Lufthavn, fordi bagageportørerne strejkede.

Norske Børsen skriver, at Fællesforbundet, som forhandler på vegne af flyteknikere, inspektører, planlæggere, stewarder og rengøringsassistenter, har varslet strejke for alle sine omkring 2000 medlemmer.

Forhandlingerne for piloter og kabinepersonale i Norwegian er imidlertid i gang nu.