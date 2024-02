Dronning Margrethe er indsat som rigsforstander for første gang nogensinde.

For Kongeparret er rejst ud af landet med Kronprinsen og resten af deres børn for at tage på vinterferie, så lørdag morgen vajer rigsforstanderflaget for første gang over den afgående regents palæ på Amalienborg.

Kongehuset bekræfter overfor B.T., at dronning Margrethe er rigsforstander i forbindelse med, at Kongen og Kronprinsen er ude af landet på et privat ophold i forbindelse med skolernes vinterferie.

Desuden er splitflaget hejst over Kongeparrets palæ på Amalienborg, da de er afrejst på en flagdag.

Lørdag 10. februar flages der på grund af folkeafstemningen i Flensborg i 1920, hvor Nordslevig på denne dag stemte for igen at høre under Danmark.

Lørdag 10. februar flages der på grund af folkeafstemningen i Flensborg i 1920, hvor Nordslevig på denne dag stemte for igen at høre under Danmark.

Dronning Margrethe må således lede landet i både kong Frederik og kronprins Christians fravær - og det gør hun for første gang som rigsforstander og ikke regent.

Dronning Margrethe har nemlig med sin abdikation 14. januar ikke længere titel af regent.

Derfor prøver hun nu for første gang at skulle lede landet som rigsforstander, da hun for første gang skal stedfortræde for kong Frederik, som hun videregav rollen som regent til, samt kronprins Christian.

Dronning Margrethe underskrev sin abdikation 14. januar 2024. Dermed videregav hun tronen og titlen som regent til kong Frederik.

Det er desuden også første gang, at dronningen indsættes som statsoverhoved siden tronskiftet, hvor hun afsluttede sine 52 år som regent.

