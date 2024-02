Kronprins Christian har haft sit at se til, mens han har skulle lede landet i sin fars fravær.

Mens kong Frederik fredag er på sidstedagen af sit tre dage lange erhvervsfremstød i Polen, har Kronprinsen været regent herhjemme.

Kronprins Christian skulle som stedfortrædende regent onsdag sætte sin underskrift på, at kirkeminister Morten Dahlin måtte gå på barsel - men det er ikke det eneste.

Kronprins Christian har også skulle underskrive sin første lovændring.

Se&Hør har nemlig opdaget, at det nu fremgår af Lovtidende, at Kronprinsen i Kongens navn har underskrevet en lov om ændring af ligningsloven og registreringsafgiftsloven.

På Amalienborg, på sin første dag som regent onsdag, underskrev kronprins Christian således en forhøjelse af servicefradraget, af befordringsfradraget i yderkommuner og på visse småøer og af bundfradraget for nulemissionskøretøjer.

Til daglig går kronprins Christian i 3.g på Ordrup Gymnasium.

Men mens hans far har været på erhvervsfremstød i Polen, har Kronprinsen altså også måtte træde til som regent for første gang.

Dronning Margrethe forlader mødet i Statsrådet, hvor hun abdicerede, og overlader pladsen for bordenden til kong Frederik X, som har kronprins Christian ved sin side, søndag den 14. januar 2024. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Margrethe forlader mødet i Statsrådet, hvor hun abdicerede, og overlader pladsen for bordenden til kong Frederik X, som har kronprins Christian ved sin side, søndag den 14. januar 2024. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Hele to gange på debuten onsdag skulle kronprins Christian så opfylde forpligtelserne som regent, hvilket tæller at underskrive love og lovændringer.

»Grunden til, vi har en regent, er fordi vi ifølge grundloven har et konstitutionelt kongedømme, der betyder, at hvis ikke kongen sætter sin underskrift på lovene, så har de ikke gyldighed – han er simpelthen en del af statsmaskineriet, og derfor skal der altid være én til at gøre det,« har kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen tidligere forklaret til B.T.



