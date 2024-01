Kronprins Christian skal være regent for første gang, når hans far kongen onsdag rejser til Polen.

Mens kong Frederik er væk på erhvervsfremstød, bliver det således kronprinsen, der som den næste i tronfølgen må regere landet og opfylde forpligtelserne som statsoverhoved.

»Han får virkelig en hurtig og tidlig premiere,« siger kongehusekspert og hofhistoriker Sebastian Olden-Jørgensen til B.T.

Kongehuseksperten forklarer dog, at det er »en relativt teknisk ting« at være statsoverhoved og dermed kunne fungere som regent eller rigsforstander.

»Grunden til, vi har en regent, er fordi vi ifølge grundloven har et konstitutionelt kongedømme, der betyder, at hvis ikke kongen sætter sin underskrift på lovene, så har de ikke gyldighed – han er simpelthen en del af statsmaskineriet, og derfor skal der altid være én til at gøre det,« fortæller Sebastian Olden-Jørgensen.

Hvorfor er det ikke dronning Mary?

Som fungerende statsoverhoved skal en regent eller rigsforstander, udover at deltage i de ugentlige statsråd, også tage imod eventuelle statsbesøg og afholde audienser.

Regenten er kong Frederik, mens kronprins Christian som den eneste kan indtræde som regent i hans sted.

Forinden tronskiftet 14. januar blev det meldt ud, at den abdicerende regent dronning Margrethe fortsat ville kunne indtræde som statsoverhoved – nu blot som såkaldt rigsforstander.

Landets mulige regenter og rigsforstandere – kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian, dronning Margrethe, prins Joachim og prinsesse Benedikte – til Folketingets markering af tronskiftet, mandag den 15. januar 2024. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Landets mulige regenter og rigsforstandere – kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian, dronning Margrethe, prins Joachim og prinsesse Benedikte – til Folketingets markering af tronskiftet, mandag den 15. januar 2024. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Dernæst er dronning Mary, prins Joachim og prinsesse Benedikte også tidligere blevet udnævnt til at kunne påtage sig rollen som statsoverhoved som rigsforstandere.

Dermed kommer kronprins Christian som stedfortrædende regent også før i rækken end sin mor dronning Mary.

»Det er alt sammen helt efter bogen, fordi kronprinsen jo er tronfølger – ifølge grundloven er han den nærmeste, derfor bliver han ikke engang rigsforstander, han er simpelthen bare regent,« forklarer kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen.

Det betyder, at hvis kong Frederik eksempelvis er syg eller ude af landet, som til onsdagens erhvervsfremstød i Polen, så overtager kronprins Christian rollen som regent og de tilhørende forpligtelser som statsoverhoved.

»Der er jo et hierarki og en rangfølge i Kongehuset, og den respekterer man,« tilføjer Sebastian Olden-Jørgensen.

Kong Frederik med sin hustru dronning Mary og søn kronprins Frederik til festgudstjeneste i Aarhus Domkirke i anledning af tronskiftet. Også her var den nyudklækkede kronprins til stede, søndag den 21. januar 2024. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Kong Frederik med sin hustru dronning Mary og søn kronprins Frederik til festgudstjeneste i Aarhus Domkirke i anledning af tronskiftet. Også her var den nyudklækkede kronprins til stede, søndag den 21. januar 2024. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Er både far og søn forhindrede, bliver det så dronning Margrethe, der indtræder som såkaldt rigsforstander, da hun med sin abdikation ikke længere kan betegnes som regent.

Først hvis også dronning Margrethe er forhindret i at indtræde som statsoverhoved, vil det blive dronning Mary, der indtager rollen som rigsforstander.

Kronprinsen er klar til mere fremtrædende rolle

Meget peger ifølge kongehusekspert og hofhistoriker Sebastian Olden-Jørgensen på, at den 18-årige kronprins Christian er klar til at prøve kræfter med regentrollen.

»Med den 18 års fødselsdagsfest han fik, så vi et klart udtryk for, at kronprinsen var klar til at spille en rolle i offentligheden fra det øjeblik, han blev kronprins. Det indebærer jo blandt andet den her rolle som regent, så det er alt sammen efter planen og efter de signaler, der er blevet givet,« forklarer kongehuseksperten.

Den tre dage lange rolle som regent bliver den første selvstændige opgave, som kronprins Christian påtager sig.

Og det skal han nok kunne finde ud af, vurderer kongehuseksperten.

»Da kronprins Christian som 18-årig blev optaget i Statsrådet, der underskrev han forfatningen, så han ved jo godt, hvad jobbet går ud på, og hvad der er hans pligt,« forklarer Sebastian Olden-Jørgensen.

Kronprins Christian forventes som den eneste af kongeparrets børn at skulle modtage apanage. Først blev det meldt ud, at han ikke ville modtage apanage, men ville fokusere på sine studier, indtil han blev 21 år eller blev tronfølger, som han blev med tronskiftet. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere Kronprins Christian forventes som den eneste af kongeparrets børn at skulle modtage apanage. Først blev det meldt ud, at han ikke ville modtage apanage, men ville fokusere på sine studier, indtil han blev 21 år eller blev tronfølger, som han blev med tronskiftet. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Det betyder blandt andet, at Kronprinsen bestemt ikke forventes at stille spørgsmålstegn ved de love, han eventuelt ville skulle underskrive som stedfortrædende regent.

»I princippet og på papiret kan han afvise at underskrive en lov, men i over hundrede år har det slet ikke været nogen mulighed. Vi har en forfatning og nogle love, men vi har også en politisk kultur, og den er lige så fast og siger blandt andet, at regenten underskriver det, som Folketinget har vedtaget,« fastsætter hofhistorikeren.

Ifølge ham peger det nye ansvar som kronprins med rollen som regent ligeledes på, at kronprins Christian er rykket et skridt frem i det arbejdende kongehus.

Derfor vurderer Sebastian Olden-Jørgensen endnu en gang, at Folketinget vil skulle finde ekstra skattekroner frem til en selvstændig apanage til den 18-årige tronfølger, når lovforslaget om kongefamiliens apanage efter tronskiftet er kommet på plads.

»Det er helt sikkert, at han får sin egen apanage, når loven bliver fremlagt, for med pligter og opgaver følger der også en aflønning. Så er spørgsmålet bare, hvor stor den bliver, og hvordan det hele er nærmere organiseret,« lyder det fra kongehuseksperten til slut.

Hør seneste afsnit af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen' herunder.