Er du én af dem, der stadig har hang til at spise det ellers så udskammede hvide brød, så er der godt nyt.

For forskere i Storbritannien arbejder på at gøre det sundere (hvis altså det er et afgørende parameter for lysten eller manglen på samme).

Det skriver BBC om forsøget, der dog stadig er på et tidligt stadie.

I første omgang er man begyndt at analysere sammensætningen af eksisterende hvidt mel.

Herefter vil man forsøge at tilføre små mængder af ærter, bønner og korn. Samt klid og hvedekim, der normalt fjernes fra hvidt mel.

»Ved at bruge andre kornprodukter kan vi øge jern-, zink- og vitaminniveauet og vigtigst af alt fiberindholdet, fordi hvidt brød har meget få fibre, hvilket er så vigtigt for et godt helbred,« siger forskeren Catherine Howarth fra Aberystwyth University.

Hun står bag projektet, der er støttet af den britiske stat, og hun er udmærket klar over, at der er én afgørende udfordring i arbejdet.

At booste mængden af ernæringstoffer og samtidig bibeholde smagen og ikke mindst følelsen af hvidt brød.

Opgaven med at fintune smag og konsistens er dog overladt til Chris Holister fra melproducenten Shipton Mill – han skal gøre forskernes arbejde til brød.

»De fleste ved, at fuldkornsbrød er bedre for dig, men mange kan simpelthen ikke lide smagen, eller også er det fordi, de bare ikke er interesserede,« som han siger om opgavens karakter.