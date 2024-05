'Stolt storesøster.'

Sådan indleder den norske snowboardstjerne Silje Norendal sit seneste opslag på Instagram.

For familien er netop blevet forøget fra tre til fire med endnu et barn.

Du kan se opslaget i bunden af artiklen.

'Tusind tak til fantastiske jordemødre og sygeplejere på Ullevål sygehus,' skriver hun også.

Opslaget viser billeder af parrets nu to børn, og faren – ishockeyspilleren Alexander Bonsaksen – har ligeledes delt nyheden med sine følgere.

'30.04.24 og stalden er komplet,' skriver han.

Den nu 30-årige Silje Norendal valgte at stoppe sin karriere som kun 27-årig efter en hård dom fra lægen.

Her lød det, at parret burde prøve at få børn med det samme, og at de ikke havde meget tid, da hendes krop var påbegyndt en tidlig overgangsalder.

»Jeg var meget bange og stresset. Jeg græd i flere timer, og det var hårdt i lang tid,« sagde hun dengang.

Heldigvis viste det sig altså at være muligt for parret at få børn, og nu kan de altså kalde sig for forældre til to.

Silje Norendal og Alexander Bonsaksen har i forvejen en datter, som er født i 2021.

Norendal har blandt andet vundet fire gange guld til X Games.