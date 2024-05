89 værelser på Otto Mønsted Kollegium i København er fredag aften blevet akut evakueret.

Evakueringen skyldes, at man på tre etager har fundet alvorlige skader på bygningens brandaltaner.

I et evakueringsbrev sendt til beboerne fredag aften af boligselskabet KAB fremgår det, at dele af altanerne er gennemtæret af rust.

»Det er derfor forbundet med livsfare at opholde sig på altanerne,« lyder det i brevet, som B.T. har set.

Brandaltanerne bruges til at evakuere bygningen i tilfælde af brand.

Byggedirektør i KAB, Rasmus Jessing, erkender over for B.T., at der har været fejl i bygningskonstruktionen på Otto Mønsteds Kollegium.

»Det må vi jo konstatere. Bygninger skal jo gerne holde længere.«

Han fortæller, at fejlen blev opdaget fredag, da håndværkere undersøgte en fugtskade på et kollegieværelse.

»Så blev væggen åbnet op for at undersøge det, og det var så det her rustede stål, som har trukket fugt ind i væggen,« siger Jessing.

»Da ingeniørerne ser det, siger de: 'Hov, det ser kritisk ud i forhold til bæreevnen', og så gik det stærkt derfra, til vi fik den besked, til vi evakuerede.«

Konkret er der risiko for, at altanerne kan styrte ned, siger byggedirektøren.

Det er endnu uklart, hvorfor fejlen er opstået. Det skal ingeniører undersøge nærmere i dag.

Klokken syv lørdag morgen ankom murere til kollegiet for at åbne vægge op for inspicering.

KAB har tilbudt nødovernatning på Hotel Moxy i København for beboere, som ikke har mulighed for at overnatte hos familie, venner eller hos andre af kollegiets beboere.

Man vil senere vurdere, om nogle kan vende tilbage til deres værelser igen.

Boligselskabet er parat til at sørge for genhusning til berørte beboere, indtil problemet er løst, siger Jessing.

»Vi kommer til at give dem nye informationer i løbet af i eftermiddag.«

Beboerne blev kontaktet på mail og sms om evakueringen, ligesom der natten til lørdag blev indsat vagter på kollegiet for at give besked til eventuelle beboere, som kom hjem om natten.

Otto Mønsteds Kollegium ligger i Rektorparken i Københavns Sydhavn.