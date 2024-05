Det bliver nu forbudt at gå med bikini eller i badebukser udenfor strandområderne i italienske Ligano.

Forbuddet gælder alle, bortset fra børn under 12 år.

Det skriver 20 Minuten.

Mænd skal iføre sig en T-shirt, hvis de går rundt kun iført badebukser, og kvinder skal bære en top over bikini eller badedragten.

Forbuddet kommer efter en række klager, hvor lokale er blevet stødt over turisternes manglende påklædning i bybilledet.

Hvis man ikke overholder de nye regler, kan man få en bøde på 190 kroner, og sker det igen, stiger bøden til næsten 4000 kroner.

Også andre italienske byer og Barcelona i Spanien har indført et lignende forbud.

Forbuddet træder i kraft den 5. maj.

Andre steder er det også blevet dyrere at være turist.

Blandt andet i portugisiske Olhão, hvor der nu bliver opkrævet 15 kroner ekstra per døgn i højsæsonen.

Også i Thailand kommer det nu til at koste ekstra at besøge landet.

I april 2022 indførte Venedig en lignende skat for at dæmme op for den enorme turistmængde i byen.

Også på Bali er man klar til at indføre en skat, og her overvejer man at lægge op til 700 kroner på en rejse til stedet.