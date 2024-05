En baglårskade er grund i en dansk nedtur ved VM i stafet i Bahamas.

Den har tvunget den danske sprinter Ida Karstoft til at trække sig. Derfor bliver det uden profilen Karstoft, når det kvindelige danske stafethold natten til søndag dansk tid stiller op ved VM i Bahamas.

En skade i baglåret har tvunget danskeren til at trække sig fra stævnet, der også fungerer som et kvalifikationsstævne til sommerens OL i Paris.

Det skriver DR Sporten.

- Det er sindssygt ærgerligt, for jeg har planlagt min sæson efter at være klar her og skulle løbe for OL-billetter, så det er jeg ked af, jeg ikke kan være med til, siger Ida Karstoft.

Det er hende, der har den danske rekord på 100 meter, og hendes afbud svækker derfor det danske hold.

Skaden brød op for den danske løber ved et løb i Florida, og det viste sig efterfølgende at være en mindre fiberskade i baglåret.

- Vi tog så en beslutning om, at jeg ikke kommer til at løbe i Bahamas, fordi risikoen er for stor for, at noget bryder op. Så det er helt klart det rigtige valg, vi har taget, siger Karstoft.

Desværre for danskeren har fysikken drillet de seneste år, hvor det er blevet til en række skader.

Ud over Ida Karstoft består holdet af Emma Bomme, Astrid Glenner-Frandsen, Line Holm Jensen, Mathilde Kramer, Anna Lange og Klara Løssl, hvor kun fire af dem kommer i aktion.