Et tilfældigt møde mellem to unge i nattelivet i Aalborg udviklede sig natten til lørdag dramatisk.

Det beretter tv2nord efter at have talt med vagtchefen hos Nordjyllands Politi.

Overfor McDonald's på Nytorv stod en 15-årig dreng og venter på bussen sammen med sine venner, da en 20-årig kom forbi og bemærkede, at der stak en kniv om af lommen på den 15-årige.

Det betød, at Nordjyllands Politi klokken 00.36 fik en melding om en voldsom hændelse på stedet.

»Den 20-årige retter henvendelse til den 15-årige, og der udvikler sig et skænderi mellem de to. Den 20-årige tager herefter halsgreb på den 15-årige, der begynder at døje med at få luft,« fortæller vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi til tv2nord.

Den 15-årige reagerer ved at trække sin kniv fra baglommen og stikke den 20-årige i skinnebenet.

Det giver heldigvis ikke den knivstukne alvorlige skader, og begge blev efter endt afhøring løsladt.

De er begge sigtet for kvalificeret vold, og den 15-årige også for overtrædelse af våbenloven.