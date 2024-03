Liberal Alliances tidligere kampagnechef Mads Korsholm, som blev fyret torsdag, kommenterer nu sin fyring i et opslag på Facebook.

»Tre uger inden min barselsorlov, blev jeg præsenteret for en fyreseddel af partiets nye sekretariatschef. Jeg respekterer beslutningen, om end jeg er en smule chokeret over den.«

Mads Korsholm blev betragtet som en stjerne internt i Liberal Alliance og en af hovedårsagerne til, at Liberal Alliance har rykket sig fra et at være et lille parti, der rodede rundt omkring spærregrænsen til at ligge over 15 procent i de seneste meningsmålinger.

Men Korsholm er også afgjort en type, som gerne gik polemisk til sine politiske modstandere på blandt andet det sociale medie X.

Korsholm understreger i sit opslag, at hans opsigelse »intet overhovedet har at gøre med hverken metoo, at jeg skulle have taget af kassen eller noget tredje odiøst«.

Det bekræftes også af de kilder internt i Liberal Alliance, som B.T. har talt med forbindelse med fyringen.

Korsholm forklarer i sit opslag, at årsagen til bruddet skyldes samarbejdsvanskeligheder.

»Samarbejdet fungerede ikke og har ikke gjort det i nogle måneder, og sådan er det bare nogle gange.«

B.T. erfarer, at især samarbejdet med Liberal Alliances relativt nye sekretariatschef Andreas Bach Mortensen ikke fungerede.

Mads Korsholm skriver, at han er ærgerlig over forløbet, men langt det meste af opslaget bruger han på at takke partiformand Alex Vanopslagh, tidligere sekretariatschef Steffen Wegner og desuden Henrik Dahl og Ole Birk Olesen, som udgjorde to af de tre siddende folketingsmedlemmer for LA, da Korsholm blev ansat i 2021.

»Det sidste døgns tid har budt på alle følelser, men én vinder over dem alle: Stolthed. Jeg er hamrende stolt over, at vi har kunne løfte LA op til et niveau, hvor journalister ikke kan sige “Vanopslagh” uden at sige “statsministerkandidat”,« skriver Korsholm og fortsætter:

»En særlig tak skal lyde til de fantastiske medarbejdere, jeg nåede at være chef for de sidste år. I har alle store karrierer foran jer, og det har været fantastisk at lede et team med folk som jer!« skriver han.

