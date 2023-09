Hovedbestyrelsen i Alternativet fratager Theresa Scavenius hendes ordførerskaber og udvalgsposter i Folketinget samt smider hende ud af folketingsgruppen.

Det skriver Alternativet i et medlemsbrev.

Partiet skriver, at man siden Folketingsvalgt har haft et højt konfliktniveau i gruppen.

Det har endt i et »belastende og giftigt arbejdsmiljø«, skriver de og tilføjer:

»Theresa har lige siden valget udvist modvillighed til at samarbejde, ikke anerkendt gruppen og ledelsen, været grov over for medarbejdere og gruppemedlemmer, skadet Alternativets samarbejde med andre partier og ministerier, skabt et dårligt arbejdsmiljø omkring sig og generelt saboteret arbejdet i, og udenfor gruppen.«

