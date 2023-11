Ørsted-aktien falder op mod 21 pct. i onsdagens børsåbning.

Det sker, efter nye tal viser, at den danske energimastodont er alvorlig udfordret af stigende renter og pres på forsyningskæderne. Det har betydet, at det danske selskab, der udvikler og driver havvindmølle, har måtte droppe en række store projekter og æde en nedskrivning på 28,4 mia. kr.

Det stod klart i regnskabet for tredje kvartal, hvor Ørsted fremlagde det største underskud siden børsnoteringen.

På bundlinjen landede Ørsted i tredje kvartal et underskud på 22,5 mia. kr. Det er langt værre end analytikerne havde ventet. De havde spået, at Ørsted ville præsentere et underskud på 11,1 mia. kr. Det kan du læse mere om her.

