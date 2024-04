Københavns Politi efterlyser to unge mænd, som er mistænkt for at have begået et voldeligt overfald nytårsnat på Rådhuspladsen i København.

»Det er en meget grov sag,« siger vicepolitiinspektør Jesper Beuschel fra Københavns Politi.

Han tilføjer, at sagen efterforskes som en hadforbrydelse.

»Gerningsmændene har udvist en meget brutal adfærd, og videoen er tilsyneladende blevet delt som en slags trofæ. Det er helt uacceptabelt og uforståeligt, at nogle mennesker ikke kun opfører sig på en så rå og farlig måde, men oveni føler behov for at fremhæve og dele det,« udtaler Jesper Beuschel i en pressemeddelelse.

Forbrydelsen fandt sted kort efter midnat nytårsaften.

Her blev to mænd udsat for vold og homofobiske tilråb, mens de befandt sig på Rådhuspladsen i København.

»Overfaldet blev begået af to unge mænd, der tildelte de to forurettede adskillige knytnæveslag, spark og skub, mens en tredje person filmede det grove overfald,« skriver Københavns Politi i pressemeddelelsen.

Politiet er nu kommet i besiddelse af en optagelse, der viser overfaldet.

Det er billeder fra denne optagelse, politiet nu offentliggør i håb om at finde frem til de to mistænkte.

Politiet deler også signalementer af de to mistænkte.

Mistænkt A:

Mand

Brun i huden

16-21 år

Almindelig af bygning

Sort hår, kind- og hageskæg, lille overskæg

Iført mørk dynejakke

Mistænkt A Foto: Københavns Politi Vis mere Mistænkt A Foto: Københavns Politi

Mistænkt B:

Mand

Brun i huden

16-21 år

Spinkel af bygning

Sort krøllet, kort hår

Iført sort trøje med lynlås

Mistænkt B. Foto: Københavns Politi Vis mere Mistænkt B. Foto: Københavns Politi

Har du oplysninger om, hvem de to personer er, bedes du kontakte politiet på telefon 1-1-4.