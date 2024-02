Da kong Frederik den 14. januar overtog tronen fra dronning Margrethe, ønskede Simon Kvamm tillykke med en Instagram-video.

Da B.T. på et pressemøde forud årets første 'X Factor'-liveshow spørger den populære musiker, om han også har sendt Kong Frederik en personlig lykønskning, lyder det med et smil:

»Det holder jeg mellem ham og mig.«

Som de fleste nok husker, havde Simon Kvamm den daværende kronprins med på scenen, da Nephew i 2018 spillede på Smukfest.

Simon Kvamm med sine liveshows-deltagere i årets udgave af 'X Factor'. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Simon Kvamm med sine liveshows-deltagere i årets udgave af 'X Factor'. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Kong Frederik er netop kendt for sin store kærlighed til rock og popmusik, og adspurgt om musikbranchen kan drage nytte af at have fået en musikglad konge, lyder det fra Simon Kvamm:

»Jeg ved ikke, om vi kan drage nytte af det, men vi kan i hvert fald føle os repræsenteret. Vi har en konge - som er kommet på festivaler, jeg har selv mødt ham og slæbt ham med op på scenen - som har en form for passion for rock og popmusik, fordi han selv er vokset op med det.«

Han fortsætter:

»For mig er det også vigtigt at huske, at han ikke bare er fadøl og rock'n'roll og festival. Han er også en, der er vokset op og dannet og uddannet med et kæmpe historisk overblik og har alle mulige tråde, han kan trække tilbage i Danmarkshistorien og resten af verden, der kan kombineres med det her popkulturelle felt, som han også befinder sig i.«

Simon Kvamm tilføjer:

»Den kombination tror jeg er rigtig god for os alle sammen.«

