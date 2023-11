Sommeren 2023 holdt sangeren Oh Land bryllup.

Efter fire år som kærester besluttede parret Nanna Øland Fabricius, og musikeren Adi Zukanovic, at de ville være mand og kone.

Og ved pressemødet i Tivoli på forestillingen 'Snedronningen', som Oh Land laver musikken til, fortalte den glade sangerinde om brylluppet.

»Det var en fantastisk og dejlig dag. Det var i vores have med hovedsageligt venner,« lød det glad fra sangeren, der også snart vender tilbage som dommer 'X Factor'.

Beslutningen om at inkludere flere venner end familie var der flere grunde til.

»Det var det, vi havde lyst til, og så var der også noget helt praktisk.«

Parret havde nemlig besluttet at afholde brylluppet i deres have.

»Der er grænser for, hvor mange vi kunne være i vores have, men vi prioriterede også at have nogen med som vi nødvendigvis har brugt meget tid med men som vi som par ønsker at bruge rigtig meget tid med i fremtiden. Vi kiggede både tilbage men meget frem.«

Nu er parret gift. Foto: Bo Nymann/Photographer Bo Nymann/Ritzau Scanpix Vis mere Nu er parret gift. Foto: Bo Nymann/Photographer Bo Nymann/Ritzau Scanpix

En af gæsterne var Sofie Linde, som Oh Land kender fra 'X Factor'.

Og musikeren har kun gode ting at sige om den store dag fyldt med kærlighed.

»Det var virkelig dejligt, og det var helt klart et drømmebryllup.«

Den 38-årige sangerinde og den 35-årige musiker bekræftede deres forhold i 2019. Året efter blev de forældre til sønnen Ernst.

Oh Land har også sønnen Svend på syv år fra ægteskabet med kunstneren Eske Kath, som hun blev skilt fra i 2018 efter fem års ægteskab.