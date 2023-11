Voldsomme scener udspillede sig fredag aften på Vestbredden i byen Tulkarem.

Flere videoer og billeder viser en stor folkemængde, som er samlet omkring to lig. De to lemlæstede og bagbunde kroppe bliver blandt andet hængt op i en lygtepæl, mens de mange mænd både jubler, råber »Gud er stor« og filmer optrinet med deres mobiltelefoner.

Senere bliver de to lig ifølge The Times of Israel og videoer på sociale medier smidt i en skraldecontainer.

Årsagen er angiveligt, at de to personer har været mistænkt for at spionere for Israel.

På sociale medier florerer talrige videoer af menneskemængder, der er samlet omkring de to lig, som er blevet hejst op i en lygtepæl. Foto: X Vis mere På sociale medier florerer talrige videoer af menneskemængder, der er samlet omkring de to lig, som er blevet hejst op i en lygtepæl. Foto: X

De to personer er identificeret som en 31-årig mand og en 29-årig mand. De er begge anklaget for at have bistået Israel med informationer i forbindelse med en større antiterroraktion, hvor seks palæstinensere døde.

Den brutale lynchning kommer i forbindelse med stigende uro på den palæstinensiske vestbred, som følge af terrorangrebet på Israel 7. oktober og den efterfølgende krig mod Hamas i Gaza, som fortsat udspiller sig.

Siden konfliktens begyndelse er mere end 1.500 personer blevet anholdt på Vestbredden, skriver The Times of Israel.

Sundhedsmyndighederne fra Det palæstinensiske selvstyre beretter om 183 personer, som har mistet livet. Der er også meldinger om øget sammenstød mellem bosættere og palæstinensere.

