Efter angrebet på Israel og den efterfølgende krig i Gaza har flere eksperter advaret om det samme.

»Konflikten er en radikaliseringsmagnet,« sagde tidligere militant islamist Yaqoub Ali.

Nu oplyser politiets efterretningstjeneste, PET, at terrortruslen mod Danmark er skærpet.

Det er blandt andet krigen i Gaza, som er skyld i den skærpede trussel, mens truslen var islamiske terrorgrupper stadig vurderes til at være alvorlig, skriver PET i en mail til Jyllands Posten.

Derudover medvirker koranafbrændingerne også til helhedsbilledet. PET oplyste derfor også allerede tilbage i juli, at terrortruslen var blevet skærpet inden for det nuværende niveau, som i årevis har været alvorlig.

Vurderingen af terrortruslen mod Danmark er opdelt i fem niveauer, som hedder minimal, begrænset, generel, alvorlig og meget alvorlig. Denne vurdering er således uændret, men PET bekræfter igen, at truslen er skærpet.

»En række forhold – primært koranskændinger og den aktuelle konflikt i Israel og Gaza – har siden bidraget til, at truslen er skærpet inden for niveauet«, lyder det i mailen fra PET til Jyllands Posten.

Grundet Israel-Palæstina konflikten har PET derfor også et fokus på islamisk propaganda og udarbejdet anbefalinger til politikredsene vedrørende sikkerhed omkring både israelske, jødiske og palæstinensiske interesser og aktiviteter.

Yaqoub Ali, som i dag er debattør og foredragsholder, har været en del af det mest ekstreme islamiske miljø i Danmark, og han er ikke i tvivl om, at det nuværende politiske klima med konflikten er alarmerende.

»Jeg har aldrig været så bekymret, som jeg er i dag,« sagde Yaqoub Ali, da B.T. talte med ham.

Ser vi mod vores nabolande, så deler de i høj grad bekymringen hos PET.

I slutningen af november advarede den tyske efterretningstjeneste om, at konflikten i Israel og Gaza har været som benzin på bålet i forhold til risikoen for terrorangreb begået af radikale islamiske miljøer.

Den tyske efterretningstjeneste har også bemærket, hvordan Islamisk Stat og al-Qaeda forsøger at rekruttere nye kræfter ved at udnytte spændingerne i konflikten.

Også i november arresterede de tyske myndigheder en 15-årig dreng og hans medsammensvorne på grund af mistanke om, at de planlagde et angreb mod et julemarked i en by nær Köln inspireret af Islamisk Stat.

I weekenden angreb en 26-årig franskmand, som tidligere har været fængslet for at planlægge et terrorangreb, flere turister med kniv og hammer i Paris.

Han skulle angiveligt være ansporet af lidelserne hos muslimer i Gaza og Afghanistan. Hændelsen har den franske præsident kaldt for et terrorangreb.