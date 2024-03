Mens Norges aldrende og svækkede kong Harald blev alvorligt syg i Malaysia, blev nordmændene ladt i stikken.

Informationsniveauet var nemlig langt under, hvad man kunne forvente.

Det mener underholdningschef hos Dagbladet, Sigrid Hvidsten,

'Han havde en infektion. Han fik lægehjælp. Derefter var der stille fra slottet. Tavst som i graven. I næsten 24 timer. Der var krise. Det skulle blive værre.'

Kong Harald ses her ved siden af dronning Margrethe ved den svenske kongens regeringsjubilæum i 2023. Foto: TT News Agency/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Kong Harald ses her ved siden af dronning Margrethe ved den svenske kongens regeringsjubilæum i 2023. Foto: TT News Agency/Reuters/Ritzau Scanpix

Sådan skriver hun i en kommentar hos Dagbladet dagen efter, at den 87-årige norske konge atter er kommet retur til Norge.

I kommentaren revser Sigrid Hvidsten det norske kongehus for at tilbageholde information fra kongens bekymrede landsmænd.

'Det var ikke før næsten nøjagtigt 24 timer efter første melding, da et samlet pressekorps var taget til Finse for at møde kronprinsparret, at Norge fik ny information,' skriver underholdningschefen, der henviser til, at kronprins Haakon i Finse fortalte pressen, at 'det gik lidt bedre', hvorefter kongehuset senere udsendte en melding om, at 'kongen var i bedring'.

Hun mener, at kongens helbred er et offentligt anliggende og tøver ikke med at kalde informationsstrømmen for 'elendig'.

Det var dette fly fra SAS, som man mener bragte kong Harald hjem. Foto: Mohd Rasfan/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Det var dette fly fra SAS, som man mener bragte kong Harald hjem. Foto: Mohd Rasfan/AFP/Ritzau Scanpix

'Og den elendige informationsstrøm gjorde kun sagen værre, større og endnu sværere at håndtere. Og ikke mindst: Det var ved at blive problematisk rent forfatningsmæssigt,' lyder det fra Sigrid Hvidsten, der ikke giver meget for, at det norske kongehus' kommunikationsafdeling har forklaret sig med, at helbredsoplysninger er belagte med tavshedspligt.

Hun mener, at hoffets ringe information har givet grobund for spekulationer og har efterladt flere spørgsmål end svar.

Og hun er ikke den eneste, der har kritiseret informationsniveauet.

Også Aftenpostens nyhedsredaktør, Tone Tveøy Strøm-Gundersen, har været ude med riven efter den manglende information.

Den norske prinsesse Ingrid Alexandra og hendes mor, kronprinsesse Mette-Marit besøgte mandag kong Harald. Foto: Terje Bendiksby/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Den norske prinsesse Ingrid Alexandra og hendes mor, kronprinsesse Mette-Marit besøgte mandag kong Harald. Foto: Terje Bendiksby/Reuters/Ritzau Scanpix

Det var den 27. februar, at det kom frem, at kong Harald under en ferie til Malaysia var blevet indlagt på et hospital.

Senere kom det frem, at kongen var i bedring og havde fået en midlertidig pacemaker.

Det var dog ikke helt ligetil at få den syge konge hjem.

Selvom et specielt medicinsk evakueringsfly fra SAS allerede fredag blev sendt til Malaysia, hvor det landede i Langkawi, så var det dog alligevel først søndag aften, at kong Harald atter var hjemme i Oslo.

Her han været indlagt på Rigshospitalet i Oslo lige siden.

Mandag eftermiddag meddelte det norske kongehus, at kong Harald skal have indopereret en permanent pacemaker i stedet for den midlertidige.



Det vides dog endnu ikke, hvornår indgrebet skal foregå:

'Tidspunktet for pacemaker bestemmes, når Kongen er helt infektionsfri. Dette kan tage flere dage, så Kongen vil formentlig blive på Rigshospitalet over weekenden,' skrev det norske kongehus mandag.