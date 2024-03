Kong Harald har de seneste dage været indlagt både i Malaysia, på et fly og hjemme i Norge med en infektion.

Nu giver det norske kongehus en ny og opsigtsvækkende opdatering på hans helbred.

Det viser sig, at den 87-årige norske konge har lav hjertefrekvens, og derfor skal han have en permanent pacemaker.

Kongen fik forinden hjemrejsen indsat en midlertidig pacemaker, der skulle hjælpe hans hjerte med at slå under flyveturen, men snart skal han have indsat en permanent pacemaker i stedet.

»Tidspunktet for pacemakerindlæggelsen bestemmes, når Kongen er helt infektionsfri. Dette kan tage flere dage, så Kongen vil formentlig blive på Rigshospitalet over weekenden,« skriver det norske kongehus mandag.

Det forsikres desuden, at kong Harald er stabil og i fortsat bedring.

Tirsdag måtte det norske kongehus melde, at kong Harald var blevet indlagt med en infektion under en privat ferie i Malaysia i øgruppen Langkawi.

Her blev kongen indlagt på Sultanah Maliha-hospitalets kongesuite i et par dage, førend et særligt evakueringsfly bygget om som sygetransport fragtede ham hjem til Norge igen.

Kong Haralds lange sygdomshistorik Den norske kong Harald har særligt de senere år haft et skrantende helbred. For omtrent tyve år tilbage fik den norske konge succesfuldt fjernet en kræftsvulst, efter han fik diagnosticeret kræft i urinblæren, ligesom han to år senere fik opereret en hjerteklap ind. I 2020 undergik kong Harald så en operation for at få skiftet hjerteklappen, ligesom han tidligere på året var indlagt flere uger grundet svimmelhed. Året efter var det en seneskade over knæet, den norske konge måtte på operationsbordet for, ligesom han også blev ramt af corona. I december 2022 måtte kongen indlægges i flere dage og have antibiotika i blodårerne efter en infektion, og særligt sidste år spidsede hans skrantende helbred til. Her måtte kongen først undergå en operation for at få fjernet et modermærke på højre kind, mens han i maj måtte lade sig sygemelde og indlægge, da han i en uge var i behandling for en infektion på hospitalet. Derudover blev han også sygemeldt med først forkølelse og siden corona. I starten af året var det så en luftvejsinfektion, der sygemeldte kongen i en uges tid, og nu har han igen fået en infektion under sin rejse i Malaysia. I de senere år har førligheden ligeledes drillet den 87-årige konge, som er mødt op til officielle begivenheder med både krykker og stok.

Her har kong Harald været indlagt på Rigshospitalet, og her vil han altså formentlig forblive indlagt ugen ud.

Først lød meldingen, at kong Harald allerede ville være klar til at genoptage sine royale forpligtelser, når han 8. marts skulle afholde statsråd. Men nu har hans søn kronprins Haakon måtte overtage roret som regent.

På Rigshospitalet har kongen senest mandag haft besøg af kronprinsesse Mette-Marit og prinsesse Ingrid Alexandra, der havde fået fri fra sin værnepligt. Læs mere om det HER.

